Marché de l'occasion : la hiérarchie des marques a été bouleversée en octobre 2026
Publié le 4 novembre 2026
■Par Gredy Raffin
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3 min de lecture
Derrière un quatuor de tête immuable, le top 20 des marques automobiles sur le marché français des voitures d'occasion a connu une recomposition sans précédent. Les premium sont les grandes perdantes.
En octobre 2026, pour la première fois de l'histoire du marché français des voitures d'occasion, plus Toyota que de BMW ont été échangées sur un mois. ©JA
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