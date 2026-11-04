Marché de l'occasion : la hiérarchie des marques a été bouleversée en octobre 2026

Publié le 4 novembre 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ 3 min de lecture

Derrière un quatuor de tête immuable, le top 20 des marques automobiles sur le marché français des voitures d'occasion a connu une recomposition sans précédent. Les premium sont les grandes perdantes.

En octobre 2026, pour la première fois de l'histoire du marché français des voitures d'occasion, plus Toyota que de BMW ont été échangées sur un mois. ©JA

Le classement des marques automobiles dans le bilan mensuel des ventes de voitures d'occasion a été largement remanié. Sur fond de repli de 7,2 %, en octobre, à moins de 449 000 unités, quelques références ont perdu leur rang historique. Certes, le quatuor de tête n'a pas changé. Et si Renault fait de la résistance (-2 %, à 87 300 unités remises à la route), les trois suivants ont davantage souffert des effets de marché au mois d'octobre 2026. Peugeot (75 600 unités), Citroën (48 645 unités) et Volkswagen (33 370 unités) ont perdu entre 9,2 et 9,5 % de volume en comparaison avec l'an passé.

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