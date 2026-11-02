L’électrique enregistre un nouveau mois historique sur le marché BtoB

Avec 18 265 immatriculations en octobre 2026, les voitures électriques atteignent un niveau inédit sur le marché des flottes, où elles représentent désormais 46,2 % des livraisons. Une percée qui redistribue les cartes entre constructeurs, tandis que les utilitaires électriques peinent encore à suivre le mouvement.

18 265 voitures électriques ont été immatriculées sur le marché des flottes en octobre 2026. ©AdobeStock

18 265. Voici le nombre de voitures électriques livrées, selon AAA Data, sur les canaux des flottes (LLD, sociétés et administrations) en octobre 2026. Un record en volume, mais aussi en part de marché. Les électriques ont capté 46,2 % du marché sur le mois écoulé. Aucune autre catégorie n’a fait mieux, pas même les hybrides. Ces dernières, avec 15 715 mises à la route (-20,2 %), n’ont pesé que 39,7 % du marché BtoB. Quant à l’essence et au diesel, respectivement avec 10 % et 2,4 % de pénétration, ils ne font plus que de la figuration.

Aussi forte soit-elle, la poussée de l’électrique n’a pas été suffisante pour permettre au marché d’enchaîner un sixième mois consécutif de hausse. Les livraisons de voitures particulières ont reculé de 4,7 % en octobre, à 39 540 unités. Signe qu’une partie des entreprises temporise encore le renouvellement de leur flotte. La réforme des avantages en nature et la taxe annuelle incitative (TAI) montrent pourtant clairement la direction à emprunter. L’électrique s'avère désormais largement favorisée fiscalement par rapport aux offres thermiques et hybrides. La hausse des prix des carburants à la pompe pèse elle aussi dans la balance.

Peugeot et Citroën à la peine sur l'électrique

Depuis le mois de janvier, pour autant, le rapport de force n’est pas encore totalement en faveur de l’électrique. Les hybrides sont encore devant en part de marché (43,1 % contre 40,6 %), mais les courbes vont bientôt se croiser au regard de la dynamique actuelle. Soulignons que l’électrique est la seule catégorie à progresser en 2026 de 75,8 %, à 143 395 unités. Les hybrides reculent de leur côté de 18,1 %, à 152 146 unités.

Top 20 des marques qui livrent le plus d'électriques en BtoB à fin octobre 2026 et part de l'électrique dans leur activité BtoB :

Marques Volume à fin octobre Part des ventes BtoB 1 Renault 29 454 42,1 % 2 Peugeot 13 785 24 % 3 BMW 12 053 67 % 4 Skoda 11 926 54,9 % 5 Tesla 10 182 100 % 6 Volkswagen 10 007 41,8 % 7 Ford 7 698 67,3 % 8 Mercedes-Benz 7 221 60,5 % 9 Audi 6 729 52,5 % 10 Citroën 5 400 22,4 % 11 Mini 3 717 68,1 % 12 Volvo 3 358 82,1 % 13 Hyundai 3 310 41,7 % 14 Kia 3 228 59,7 % 15 Cupra 2 891 49,6 % 16 BYD 2 526 53,7 % 17 Xpeng 2 053 100 % 18 Alpine 1 069 93 % 19 Porsche 865 78,1 % 20 Dacia 792 11,2 %

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Toutes les marques ne tirent pas profit de cette rapide bascule du marché vers l’électrique. Celles qui tirent leur épingle du jeu sont celles proposant non seulement des modèles écoscorés, mais aussi des autonomies et des technologies en phase avec les attentes des acheteurs professionnels. À ce jeu, c’est Renault qui s’en sort le mieux avec 29 454 livraisons de modèles électriques depuis janvier, soit 42,1 % de son activité BtoB. Son Scenic E-Tech caracole en tête du marché avec 16 078 exemplaires immatriculés. Il devance la Tesla Model Y (8 644 unités) et le Skoda Elroq (7 001).

Bon nombre de marques affichent un taux de livraison de voitures électriques supérieur à 40 %, voire largement plus. C’est le cas de BMW (67 %), Skoda (54,9 %), Volkswagen (41,8 %), Ford (67,3 %), Mercedes-Benz (60,5 %) ou encore Audi (52,5 %). Sans oublier évidemment les marques exclusivement électriques comme Tesla ou XPeng. D’autres, en revanche, sont clairement en retard. Peugeot et Citroën sont limitées à 24 % et 22,4 % d’électrique dans leurs immatriculations BtoB. Les plus faibles taux, avec Dacia (11,2 %), parmi les 20 marques qui livrent le plus de voitures électriques dans les flottes.

Top 20 des modèles électriques en BtoB à fin octobre 2026 :

Modèle Volume 1 Renault Scenic

E-Tech 16 078 2 Tesla Model Y 8 644 3 Skoda Elroq 7 001 4 Renault 5 E-Tech 6 284 5 Volkswagen ID.5 5 326 6 Peugeot e-3008 4 924 7 BMW iX1 4 820 8 Renault Megane

E-Tech 4 543 9 Ford Explorer 4 266 10 Skoda Enyaq 3 929 11 Peugeot e-5008 3 815 12 Mercedes-Benz CLA 3 649 13 BMW iX3 2 965 14 Citroën ë-C3 2 797 15 Hyundai Kona 2 600 16 Cupra Born 2 465 17 Ford Puma 2 425 18 Kia EV4 2 369 19 BMW iX2 2 229 20 Volkswagen ID.3 2 207

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Le cas des utilitaires légers est plus problématique que celui des voitures particulières. En octobre, les mises à la route ont ici baissé de 14,1 %, pour seulement 21 885 unités. Là aussi toutes les énergies, y compris le diesel (-22,1 %), sont en baisse, à l’exception de l’électrique qui gagne 40,3 %. Les volumes des modèles à batterie restent toutefois relativement faibles (4 538 unités, 20,7 % du marché). Tous ces chiffres sont en ligne avec ceux constatés depuis le début de l’année. Les VUL sont à la peine depuis de nombreux mois et accusent un repli de 6,1 % en 2026, à 210 930 unités. Le diesel perd du terrain mais l’électrique ne progresse pas suffisamment pour compenser.

Au cumul VP et VUL, le marché des flottes recule donc de 8,3 % en octobre. Ce sont 61 425 livraisons qui ont été effectuées, dont 22 803 d'électriques (+51 %, 37,1 % du marché). Depuis janvier, la perte se creuse et atteint désormais 3,9 % comparé à 2025. Le nombre d'immatriculations s'élève à 564 055 unités avec un taux d'électriques de 31,3 %, soit 176 671 unités.