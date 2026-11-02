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Les électriques d'occasion signent un record sur un marché d'octobre 2026 en berne

Publié le 2 novembre 2026

Par Gredy Raffin
3 min de lecture
À contre-courant de la tendance des ventes de véhicules d'occasion qui ont chuté de 7,2 %, à 448 983 unités, les voitures électriques ont enregistré un nombre historique de transactions en octobre 2026. Selon AAA Data, 27 961 exemplaires ont changé de main, en hausse annuelle de 42,8 %.
marché véhicules électriques d'occasion octobre 2026
Sur un marché des occasions en déclin de 7,2 %, les voitures électriques ont battu leur record de reventes mensuelles. ©Cetadi Prod-Thomas Cortesi

Jamais autant de voitures électriques d'occasion n'avaient été revendues au cours d'un même mois en France. Selon les statistiques de AAA Data, 27 961 exemplaires ont changé de main en octobre 2026. Un volume en croissance annuelle de 42,8 % qui permet de faire oublier le précédent record d'avril dernier (26 092 transactions).

 

Une nette progression et surtout un total historique pour les voitures électriques d'occasion qui concrétisent un intérêt des consommateurs français, dont les sites de petites annonces témoignaient depuis la fin du mois d'août. Ce que le secteur n'avait pas réussi à faire en septembre, puisque le volume de transactions était resté dans la norme.

 

Au terme du mois d'octobre, le segment des voitures électriques cumule alors 212 415 transactions, soit 48,1 % de plus que l'an passé. Rapporté au marché des voitures d'occasion dans sa globalité, le segment atteint une pénétration de 4,9 % (contre 6,2 % durant le dernier mois écoulé).

 

 

Un mois d'octobre sous les standards

 

Les envolées de l'électrique ne sauraient masquer les difficultés persistantes du secteur des voitures d'occasion. Au titre du mois d'octobre, AAA Data rapporte une chute de 7,2 % des ventes comparativement à l'an passé, à 448 983 unités.

 

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Dans l'histoire récente, il n'y a que le mois d'octobre 2022 qui a rendu pire copie (439 421 unités). En effet, en prenant les statistiques depuis l'exercice 2019, la moyenne de transactions à ce moment précis de l'année approche des 496 300 unités avec un pic à 593 411 unités en 2020, soit entre les deux premiers confinements.

 

 

Après dix mois d'activité, le marché français des voitures d'occasion ne sort non seulement pas la tête de l'eau, mais il s'abîme encore davantage. Il est donné à 4 317 496 unités, soit 4,5 % de moins que l'an passé. Jamais depuis 2019, le cumul des reventes n'avait été si faible à ce moment de l'année (4,21 millions en 2023).

 

 

Une tendance qui s'éternise

 

Au cours des douze derniers mois consécutifs, 5 193 265 voitures d'occasion ont été négociées sur le marché français. Ce total s'est effrité de 3,5 % par rapport à la période équivalente précédente.

 

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Pour garder un œil sur le segment des voitures électriques, notons que pendant cette année glissante, 246 916 exemplaires se sont échangés, soit une croissance de 45 % et une pénétration de 4,8 % dans l'activité.

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