Voiture électrique : les Espagnols ouverts à d'autres solutions pour la transition énergétique

Parmi les particuliers espagnols, 74 % estiment que des aides à l’achat de véhicules neufs, quelle que soit leur motorisation, renforceraient la transition énergétique. Un appel à la neutralité technologique qui transpire de l'étude récemment présentée par la fondation Repsol, en partenariat avec Sernauto (équipementiers), Faconauto (concessionnaires) et l’université polytechnique de Madrid et le soutien de la DGT (la délégation à la sécurité routière).

Ce sondage mené en Espagne auprès de plus de 1 500 citoyens et de 300 professionnels du secteur révèle que plus de 65 % des personnes interrogées jugent que toutes les technologies disponibles doivent être mobilisées pour accélérer le renouvellement du parc. Surtout, 44 % estiment que ce processus ne devrait pas se concentrer exclusivement sur les véhicules 100 % électriques.

Sur le plan économique, plus de 65 % des particuliers espagnols pensent que des aides faciliteraient le renouvellement. Ils sont de fait plus de 57 % à se dire prêts à changer de véhicule si elles reposaient sur des critères de neutralité technologique.

Les carburants renouvelables séduisent

Le constat de départ est connu des associations professionnelles, à savoir que l’Espagne compte 31,7 millions de véhicules, dont plus de six sur dix ont plus de dix ans. Les 9,2 millions de modèles de plus de vingt ans représentent 29,3 % du parc et peuvent émettre jusqu’à dix fois plus de polluants que les modèles actuels. Les Espagnols en tirent une conclusion pragmatique : 60 % pensent qu’un véhicule neuf essence ou diesel pollue moins qu’un ancien.

Dans cette logique, les carburants renouvelables recueillent alors les faveurs du public. Ils obtiennent l’adhésion de 71 % des particuliers et de 73 % des professionnels. Plus globalement, sept sondés sur dix les jugent complémentaires de l’électrification.

Toutefois, les Espagnols se montrent vigilants sur la transparence. L'étude signale que 80 % des particuliers et 77 % des professionnels jugent important que les carburants renouvelables disposent de systèmes de certification et de traçabilité garantissant de manière claire leur origine renouvelable.

Les concessionnaires passent à l’action

Des réalités qui ne freinent pas pour autant les concessionnaires dans leurs entreprises en faveur de la mobilité électrique. La fédération espagnole des concessionnaires vient de signer un accord visant à prolonger et à renforcer sa collaboration avec l’énergéticien Moeve (ex-Cepsa).

Ce contrat pose un cadre stable pour les prochaines années. Il prévoit la démultiplication des initiatives d’efficacité énergétique, à promouvoir des solutions de mobilité électrique et à proposer de la valeur aux réseaux comme aux clients finaux, sur tout le cycle d’achat et d’usage du véhicule.

Le volet consacré aux clients de véhicules électrifiés est central. Les deux partenaires exploreront les Certificados de ahorro energético – CAE – (équivalent espagnol des CEE), qui pourraient ouvrir de nouvelles opportunités au secteur. Faconauto aspire aussi à faciliter l’accès à la recharge publique, améliorer l’expérience d’usage et lever les freins à l’adoption.

Montse Martínez Campos, directrice générale commerciale de Faconauto, insiste sur une approche progressive : "Cette collaboration nous permet de travailler sur les besoins concrets de nos réseaux en matière d’efficacité énergétique et de mobilité, deux domaines de plus en plus importants pour l’activité des concessionnaires". Seront d’abord identifiés les besoins réels de chaque réseau avant de proposer des solutions concrètes.

Vue de la fenêtre des professionnels français de la distribution automobile, l’exemple espagnol illustre une tendance qui dépasse bien les Pyrénées, celle que l’adhésion à l’électrique ne se décrète pas. Elle se construit avec des partenaires énergétiques, une offre de recharge lisible, des réseaux de distribution mobilisés et des aides orientées avec une certaine science.