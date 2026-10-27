Automobile Awards 2026 : à vous de choisir la voiture préférée des Français !

La 9e édition des Automobile Awards réunit 59 marques participantes et près de 230 candidatures réparties dans 24 catégories. En attendant le palmarès complet, qui sera dévoilé le 17 décembre 2026 lors d’une cérémonie à Paris, le public peut voter pour élire sa voiture préférée parmi 25 modèles en lice, dont 17 sont 100 % électriques.

En 2025, c'est la Renault 5 Turbo 3E qui avait été élue "Voiture préférée des Français". ©JA

La neuvième édition des Automobile Awards est en cours de préparation. Pour cette cuvée 2026, ce sont un total de 59 marques (49 constructeurs et 10 équipementiers ou manufacturiers), dont 13 chinoises, qui prendront part à l’événement. Un record ! Près de 230 candidatures ont ainsi été déposées dans les 24 catégories du concours.

Le jury, composé de 20 membres à parité hommes-femmes, doit établir ses classements d’ici au 2 novembre 2026. Chaque membre est alors chargé de désigner un podium dans chacune des catégories. Le palmarès complet sera ensuite dévoilé le 17 décembre prochain, lors d’une cérémonie organisée à l’Automobile Club de France, à Paris.

25 voitures soumises au vote du public

Créés en 2018 par Lionel Robert, les Automobile Awards récompensent chaque année, entre autres, le design, les concept cars, les véhicules utilitaires, les innovations technologiques, les voitures électriques et les modèles au meilleur rapport qualité-prix. De nouvelles catégories font d’ailleurs leur apparition en 2026. C’est par exemple le cas du "Full Electric Main Stream", réservé aux modèles électriques proposés à moins de 47 000 euros, et du "Full Electric Premium", pour ceux dont le prix dépasse ce seuil.

Le prix du "Pur Plaisir de Conduite" sera également remis pour la première fois lors de cette édition 2026. Cette nouvelle catégorie doit récompenser le modèle offrant le plus de plaisir au volant, avec un prix de vente plafonné à 50 000 euros. Douze voitures, dont onze électriques, ont donc été mises à l’épreuve par les membres du jury, le 20 octobre dernier, sur le circuit Utac de Mortefontaine (60).

Le Grand Prix des Automobile Awards, seule distinction attribuée directement par le public, doit quant à lui élire la voiture préférée des Français. Pour succéder à la Renault 5 Turbo 3E, récompensée en 2025, 25 modèles sont en lice cette année. La liste comprend notamment l’Alpine A390, l’Audi RS 5, la BMW i3, la Cupra Raval, le Dacia Striker, le DS N°7, la Leapmotor B05, le Mazda CX-6e, la Peugeot e-208 GTi, la Renault Twingo E-Tech, la Volkswagen ID. Polo ou encore le Volvo EX60.

Sur les 25 candidates, 17 sont d’ailleurs 100 % électriques. Les modèles hybrides ou thermiques restent toutefois représentés, avec notamment le Chery Tiggo 7 SHS-H, le Jaecoo 5 SHS-H, la Lexus ES 300h et le Toyota Yaris Cross. Le résultat du vote sera annoncé le 17 décembre 2026, au même moment que les autres lauréats des Automobile Awards. Le public a jusqu’au jeudi 12 novembre 2026 à minuit pour voter pour sa voiture préférée parmi les 25 modèles en lice. Pour participer au scrutin, rendez-vous ici.