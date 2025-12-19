Automobile Awards 2025 : le groupe Renault fait le plein de trophées

Publié le 19 décembre 2025 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 4 min de lecture

À l’Automobile Club de France s’est tenue le 18 décembre 2025 la huitième édition des Automobile Awards. Une soirée au cours de laquelle 25 trophées ont été décernés pour récompenser toutes les dernières innovations dans le secteur automobile.

Les marques du groupe Renault ont remporté cinq trophées aux Automobile Awards 2025. ©Choulot Photo

La huitième édition des Automobile Awards s’est déroulée le 18 décembre 2025 à l’Automobile Club de France, à Paris. La cérémonie, organisée et créée par le journaliste Lionel Robert, récompense les nouveautés et les innovations dans l'automobile. Un total de 25 prix ont été décernés, pour la majeure partie par un jury composé de 20 journalistes, dont un membre de la rédaction du Journal de l’Automobile. Quarante-deux marques automobiles se sont inscrites dans les 16 catégories réservées aux constructeurs. Parmi elles, les marques du groupe Renault (Alpine, Dacia et Renault) s’affichent comme les grands vainqueurs de la cérémonie en remportant cinq trophées, dont le prestigieux Grand Prix avec la Renault 5 Turbo 3E et celui de la marque de l’année pour Renault. Pour rappel, le Grand Prix est le seul soumis à l’appréciation du public après un mois de scrutin. Le Dacia Bigster est quant à lui considéré comme la meilleure affaire de l’année et Alpine remporte, pour sa part, le Prix de la pub de l’année. Automobile Awards : la Renault 5 E-Tech remporte le Grand Prix Pour le reste, les voitures des marques allemandes BMW et Mercedes ont raflé respectivement les trophées de la Voiture électrique de l’année pour la BMW iX3 et du Concept car de l’année avec la Mercedes-AMG GT XX. Notons que la CLA de la marque à l’étoile figure sur le podium de trois catégories différentes. Du côté de Stellantis, le nouveau Citroën C5 Aircross remporte la catégorie Business Car. Quant au N° 8 de la gamme DS, elle s’est vu remettre le prix du Tableau de bord 2025. Pour le reste, soulignons la victoire de BYD en Green Tech grâce à la technologie hybride rechargeable de la Seal 6 DMi, ainsi que celle de la Kia PV5, élue Véhicule utilitaire de l’année. Le palmarès des Automobile Awards 2025 Grand Prix (en partenariat avec Le Média Automobile) : Renault 5 Turbo 3E Marque de l’Année (Prix du salon automobile de Lyon) : Renault L’Art de Vivre Automobile (Prix de l’Automobile Club de France) : Ferrari Amalfi Business Car (en partenariat avec Le Journal des Flottes) : Citroën C5 Aircross Concept Car (Prix Sony Playstation) : Mercedes AMG GTXX Connected Car : Range Rover SV Black Dashboard of the Year (Prix Reservoir) : DS N° 8 Design (Prix 100 Bornes) : BMW Skytop Full Electric (en partenariat avec Automobile Propre) : BMW iX3 Good Deal : Dacia Bigster mild hybrid-G 140 Green Tech : BYD Seal 6 DMi Secure Car : Renault 4 E-Tech Fireman Access Supercar (en partenariat avec Luxe.net) : Ferrari 296 Speciale Véhicule Utilitaire de l’Année : Kia PV5 Catégories Constructeurs & Équipementiers Prix Spécial du jury : Fiat Topolino & Vilebrequin Pub de l’Année : Alpine Campagne 70 ans Catégories Équipementiers Équipement de l’Année (Prix Equip Auto) : Bosch Alerte Véhicule circulant à contresens Innovation Green : ZF TempAI Innovation Techno : Valeo AssistXR Pneu de l’Année (en partenariat avec Le Journal du Pneumatique) : Michelin CrossClimate 3 Sport Prix de la Sécurité : Pirelli Technologie Cyber Tyre Autres prix Prix LR66 de l’Excellence Automobile : Bugatti Trophée Mobilians de la Mobilité Décarbonée : Microlino Prix Ateliers HeritageBike de la Mobilité Douce : Anod ----------------------------------------- Les 50 marques ayant participé aux Automobile Awards 2025 Constructeurs : Alfa Romeo, Alpine, Audi, BMW, BYD, Cadillac, Citroën, Cupra, Dacia, Defender, Denza, DS, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lamborghini, Lancia, Leapmotor, Lotus, Lynk&Co, Maserati, Mazda, Mercedes, MG Motor, Mini, Mitsubishi, Opel, Peugeot, Range Rover, Renault, Rolls-Royce, Skoda, Smart, Suzuki, Toyota, Volkswagen et XPeng. Équipementiers : Bosch, Goodyear (Dunlop), Hankook, Michelin, Pirelli, Valeo, Vredestein, ZF.

