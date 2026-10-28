Voitures d'occasion : le diesel porte le rebond des annonces en Europe

L'offre de véhicules d'occasion a repris de l'épaisseur sur le marché automobile en Europe. Selon l'étude mensuelle réalisée par Leparking, la plateforme d'agrégation des annonces, les infomédiaires français, allemands, italiens, espagnols et belges cumulaient 4,104 millions de propositions de voitures et de véhicules utilitaires confondus, à la mi-octobre 2026.

Un volume qui repart à la hausse après le léger creux de septembre. Deux choses sont alors à relever. D'un côté du Rhin, la France enregistre un spectaculaire regain de 7 % du nombre d'annonces publiées, à 1,063 million d'unités, dont 981 660 voitures d'occasion (+7,7 %). De l'autre côté du fleuve, avec 1,645 million d'offres, l'Allemagne atteint son plus haut total depuis le début des relevés effectués par Leparking pour Le Journal de l'Automobile, en janvier 2021.

Deux marchés s'inscrivent à contre-courant. Le nombre de véhicules d'occasion disponibles a diminué en Italie (-2,7 %, à 676 960 unités) ainsi qu'en Espagne (-1,8 %, à 532 354 unités). À noter que le marché transalpin n'avait pas connu de score aussi bas depuis février 2026.

Des diesel d'occasion qui prennent de la place

Ce rebond général trouve une partie de son explication dans l'accroissement des véhicules diesel sur les sites des infomédiaires. Le périmètre des cinq pays totalise 1,535 million d'annonces pour cette motorisation, soit 3,5 % de plus que le mois précédent. La tendance se voulait pourtant baissière au cours des trois derniers mois.

À l'inverse, sans disparaître du paysage, les véhicules hybrides et électriques d'occasion se raréfient un peu. D'après Leparking, un peu plus de 434 000 hybrides (-0,4 %) et tout juste 173 600 exemplaires électriques (-4,6 %) s'exposaient sur les places de marché et les sites internet.

Pour cette dernière typologie de motorisation, il y a eu des baisses de l'offre dans tous les pays, hormis la Belgique (+7,9 %, à 11 400 unités). Alors que les données indiquent -3 % en France, à 42 400 unités, elles révèlent des chutes de 11,2 % en Italie (sous les 16 000 unités) ou alors de 5,4 % en Allemagne (88 140 unités).

Des prix qui fluctuent peu

Dans les cinq pays étudiés, les prix varient peu néanmoins. Juste de quelques euros pour s'établir à 20 058 euros en moyenne, tous marchés et tous canaux confondus. Chez les professionnels, l'inflation mensuelle n'est que de 0,3 % (à 26 889 euros). Chez les particuliers, l'heure est à l'ajustement à la baisse (-0,4 %, à 13 719 euros).

Leparking ouvre l'analyse à deux autres marchés, les Pays-Bas et le Portugal. Dès lors, il apparaît que le prix moyen international est estimé à 19 878 euros (+0,4 % en rythme mensuel) tous canaux pris en considération. Toutefois, l'inflation chez les distributeurs est plus marquée : +0,8 %, à 26 525 euros. Les particuliers évaluant leur véhicule d'occasion à 13 231 euros en moyenne (-0,3 %).

La durée de vie s'éternise

Et la rotation dans tout cela ? Leparking estime, tous canaux confondus, à 60 jours la durée de vie moyenne d'une annonce dans les cinq pays de base et à 62 jours en élargissant aux sept pays, dont les Pays-Bas et le Portugal. Ce qui correspond à chaque fois à un allongement de quatre jours.

La France se situe sous la moyenne, à 52 jours. Mais la situation s'est dégradée sous l'effet du ralentissement chez les professionnels (75 jours contre 64 jours en septembre). Constat similaire pour les enseignes italiennes, où la durée de vie des annonces BtoC est passée de 60 à 69 jours d'un mois à l'autre.