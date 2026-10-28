Remarketing VO : la restitution, angle mort du leasing automobile

Le succès du leasing repose sur la promesse de simplifier l’accès à l’automobile en transformant l’acte d’achat en usage. Cette transformation est désormais bien installée, avec des volumes en constante progression pour les VN et les voitures d'occasion. Mais à mesure que ces contrats arrivent à échéance, une réalité s’impose : si l’entrée dans le leasing a été optimisée et industrialisée, sa sortie reste encore largement perfectible.

Les chiffres donnent la mesure du défi : près de 640 000 véhicules devraient être restitués physiquement en 2027, soit une hausse de 12 à 15 % par rapport à 2026. Une montée en charge qui impose de repenser dès aujourd’hui l’organisation de la fin de contrat, trop souvent abordée comme une étape secondaire, alors même qu’elle conditionne à la fois l’expérience du client, les délais de traitement et le remarketing rapide des voitures d’occasion.

Dans les faits, la fin d’un contrat de leasing mobilise une chaîne d’acteurs complexe : loueurs, distributeurs, acteurs de l’inspection, de la logistique et du remarketing. Chacun intervient avec son propre rôle, ses contraintes et ses temporalités. Mais faute d’orchestration claire, les interactions peinent à s’articuler efficacement. Qui coordonne tous ces acteurs, avec quels outils et quelle efficacité ? Les règles du jeu manquent de clarté.

Au cœur de cette étape, l’inspection du véhicule joue un rôle déterminant. C’est elle qui conditionne la clôture du contrat, la facturation des éventuelles remises en état et, in fine, la capacité à remettre rapidement le véhicule sur le marché. Cette inspection intervient encore souvent de manière déconnectée du moment de restitution lui-même, créant des délais supplémentaires et une perte de continuité dans le parcours.

Cette fragmentation n’est pas sans conséquence. Elle génère de l’inertie. En moyenne, 35 à 40 jours peuvent s’écouler entre la restitution et la nouvelle vie du véhicule, mais ce délai peut augmenter significativement en cas de rouage dans la machine. Un délai considérable à l’échelle d’un marché où la rotation des actifs constitue un levier clé de performance.

Les impacts se diffusent à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Côté clients, la restitution peut rapidement devenir source de frustration : manque de visibilité sur les étapes, difficulté à comprendre les frais facturés. Côté loueurs, ces délais prolongés immobilisent des actifs dont la valeur dépend précisément de leur rapidité de remise sur le marché. Quant aux distributeurs, ils se retrouvent souvent à gérer, de manière contrainte, des volumes de véhicules en attente sur leurs parkings.

Ce constat ne traduit pas un défaut d’engagement des acteurs, mais plutôt les limites d’un modèle qui n’a pas été conçu pour absorber une telle montée en charge. La restitution, historiquement marginale en volume, devient aujourd’hui un sujet logistique à part entière. Elle appelle une réflexion nouvelle pour passer d’une logique séquentielle à une logique de flux, mais aussi reconstruire un maillage opérationnel adapté à ces nouveaux volumes.

Cette étape repose avant tout sur une réalité de terrain : intervenir rapidement, au bon endroit, avec les bons relais. Or, cette force opérationnelle dédiée, capable d’absorber des volumes croissants tout en garantissant fiabilité et proximité, reste encore insuffisamment structurée à l’échelle du marché.

À mesure que les volumes vont augmenter, la capacité des acteurs du leasing à organiser cette étape de manière simple, transparente et efficace deviendra un véritable facteur de différenciation. Le défi des prochaines années ne sera donc pas seulement de démocratiser le leasing, mais aussi de savoir en maîtriser la sortie pour garantir la performance économique des acteurs du secteur. Et cela se prépare dès aujourd’hui.