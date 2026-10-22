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Distribution

Emil Frey France confie le VO d'Autosphere à Paul Martinez

Publié le 22 octobre 2026

Par Gredy Raffin
< 1 min de lecture
Le premier groupe de distribution du pays vient de nommer Paul Martinez au poste de responsable de l'activité de vente de voitures d'occasion dans les concessions. Avant cela, ce dernier s'occupait de l'approvisionnement VO pour Emil Frey France.
Emil Frey France nomme Paul Martinez au VO Retail.
Paul Martinez prend la responsabilité de VO Retail pour Emil Frey France. ©DR

Paul Martinez change de costume. Le groupe Emil Frey France vient de le promouvoir au poste de responsable de l'activité voitures d'occasion auprès du réseau de points de vente Autosphere, l'enseigne commerciale du groupe de distribution.

 

Il va ainsi se rapprocher du terrain après avoir œuvrer en coulisses. Paul Martinez occupait, en effet, jusqu'à présent la fonction de responsable des achats VO pour le groupe Emil Frey France. Il cumulait ce titre avec ceux de responsable du rachat cash et responsable de la pratique tarifaire.

 

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Engagé au sein d'Emil Frey France depuis mai 2022, Paul Martinez a travaillé auparavant pour Mon Spécialiste Auto en qualité de responsable opérationnel de la plateforme de ressources humaines automobiles. Ses premières expériences professionnelles automobiles ont été vécues chez Renault puis Mercedes.

 

Rappelons que groupe Emil Frey France a écoulé plus de 57 300 voitures d'occasion auprès des particuliers en 2025. Le groupe a plus largement cumulé 89 000 transactions sur le marché de la revente l'an passé.

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