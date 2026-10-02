Emil Frey Pro acquiert Castex Sotecom, spécialiste de l’aménagement d'utilitaires

Publié le 2 octobre 2026 ■ Par Damien Chalon ■ < 1 min de lecture

Castex Sotecom rejoint l’écosystème du groupe Emil Frey France. Le spécialiste de l’aménagement de véhicules utilitaires légers, implanté en Pays de la Loire, intègre Solution FLC, une entité d’Emil Frey Pro.

Castex Sotecom est spécialisé dans l'aménagement de véhicules utilitaires légers. ©Castex Sotecom

Emil Frey Pro annonce l’acquisition de Castex Sotecom. La nouvelle filiale du groupe Emil Frey dédiée aux véhicules industriels et agricoles, qui a vu le jour en juin 2026, se renforce, avec cette opération, dans le domaine de l’aménagement des véhicules utilitaires légers. Castex Sotecom rejoint plus précisément l’entité Solution FLC, justement spécialisée dans ce domaine. "Nous sommes ravis d’intégrer les équipes de Castex Sotecom. L’entreprise est reconnue pour son expertise en tôlerie industrielle et en aménagements sur mesure de véhicules utilitaires. Cette opération permettra de valoriser le savoir-faire des techniciens et de poursuivre le développement de nos solutions d’équipements", estime Christophe Deshayes, directeur général d’Emil Frey Pro. Réseau de 13 agences Castex Sotecom, en plus de son expertise, apporte sa forte implantation en région Centre-Val de Loire, avec ses sites de Joué-lès-Tours (37) et de Fleury-les-Aubrais (45). Elle y emploie 22 salariés pour un chiffre d’affaires de 4,5 millions d’euros en 2025. Solution FLC voit ainsi son maillage territorial monter à 13 agences réparties en Bretagne, en Normandie et en Pays de la Loire.

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