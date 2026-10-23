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Constructeurs

Alexandre Mahé nommé au remarketing VO de Chery Europe

Publié le 23 octobre 2026

Par Gredy Raffin
< 1 min de lecture
En provenance de Vinfast, Alexandre Mahé rejoint le groupe Chery. Il a été placé à la tête du département remarketing et supervision des valeurs résiduelles des voitures d'occasion pour l'ensemble des marques et à l'échelle de l'Europe.
Alexandre Mahé rejoint Chery Europe
Alexandre Mahé devient responsable du remarketing et des valeurs résiduelles de Chery Europe. ©DR

Chery Group prend les devants et organise son activité de revente de voitures d'occasion. Le constructeur chinois vient d'acter l'arrivée d'Alexandre Mahé au poste de responsable Europe du remarketing et des valeurs résiduelles (VR) pour l'ensemble des marques du portefeuille distribuées dans la zone.

 

Le constructeur a fait le choix d'un candidat qui cumule près d'une décennie d'expérience dans le domaine de l'estimation des cotes et des valeurs résiduelles. Alexandre Mahé a notamment œuvré, dans ce registre, pour L'argus, entre 2018 et 2022. Depuis son départ du groupe français, il supervisait le sujet de VR chez Vinfast Europe.

 

D’où viennent les clients des marques chinoises ?

 

Titulaire d'un master en marketing et communication avec une spécialisation pour le digital, Alexandre Mahé a travaillé chez Renault en début de carrière avant un passage comme chargé d'études au sein de TNS Sofres.

 

Il rejoint Chery au début d'une aventure qui s'annonce prometteuse en Europe. Le constructeur qui commercialise la marque éponyme, mais aussi Omoda & Jaecoo en attendant bientôt Lepas (segment quasi-premium) et iCaur (4x4).

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