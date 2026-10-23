Alexandre Mahé nommé au remarketing VO de Chery Europe

Chery Group prend les devants et organise son activité de revente de voitures d'occasion. Le constructeur chinois vient d'acter l'arrivée d'Alexandre Mahé au poste de responsable Europe du remarketing et des valeurs résiduelles (VR) pour l'ensemble des marques du portefeuille distribuées dans la zone.

Le constructeur a fait le choix d'un candidat qui cumule près d'une décennie d'expérience dans le domaine de l'estimation des cotes et des valeurs résiduelles. Alexandre Mahé a notamment œuvré, dans ce registre, pour L'argus, entre 2018 et 2022. Depuis son départ du groupe français, il supervisait le sujet de VR chez Vinfast Europe.

Titulaire d'un master en marketing et communication avec une spécialisation pour le digital, Alexandre Mahé a travaillé chez Renault en début de carrière avant un passage comme chargé d'études au sein de TNS Sofres.

Il rejoint Chery au début d'une aventure qui s'annonce prometteuse en Europe. Le constructeur qui commercialise la marque éponyme, mais aussi Omoda & Jaecoo en attendant bientôt Lepas (segment quasi-premium) et iCaur (4x4).