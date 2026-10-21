Christian Fernandez, Starterre : "GAC ne remet pas notre modèle économique en question"

La rumeur bruissait depuis quelques semaines dans le monde des acteurs français du remarketing de voitures d'occasion. Les doutes ont été levés au Mondial de l'Automobile. Starterre a rejoint la liste des premiers distributeurs de la marque GAC. Le groupe lyonnais a choisi son site de Chambery (73) pour débuter cette collaboration avec le constructeur chinois.

Une relation abordée comme "une opportunité de partenariat" par Christian Fernandez, le directeur général de Starterre, interrogé par le Journal de l'Automobile. "Nous avons toujours été à l'écoute du marché. Il est impossible de rester hors de la tendance. Nous devions trouver un constructeur pour répondre à une demande croissante", précise le dirigeant.

Il fixe toutefois des limites. Cette ouverture de concession a été savamment réfléchie. Le point de vente de Chambéry a été justement retenu pour distribuer GAC "sans engager la marque Starterre", associée à la ville de Lyon (69). Un moyen de conserver et préserver la structure historique. "GAC ne remet pas notre modèle économique en question, affirme Christian Fernandez. Nous continuerons de nous concentrer en priorité sur nos clients professionnels dans un schéma de BtoBtoC".

Proposer des GAC en LOA pour compte

Pour démarrer son activité en France, GAC aurait alloué autour de 800 voitures neuves, selon nos informations. Les rumeurs prêtent à Staterre l'acquisition d'un stock conséquent. Un volume à trois chiffres que le dirigeant rhodanien n'a pas souhaité confirmé. Il lâchera quand même que "Starterre comptera comme le plus gros distributeur GAC, dans un premier temps".

Les voitures seront destinées à des acheteurs particuliers, mais aussi à des professionnels. "Avec GAC, nous allons trouver des méthodes de commercialisation", assure Christian Fernandez. Ce qui prendra la forme d'une offre de voitures d'occasion pré-immatriculées comme Starterre sait le faire.

L'autre piste en préparation sera celle de la vente pour compte. Dans le cadre du service proposé depuis quelques mois par l'entreprise lyonnaise, des distributeurs auront la possibilité de commercialiser des GAC en location avec option d'achat (LOA). Le fait étant que le constructeur et Starterre s'appuient chacun sur Crédit Agricole Personal Finance & Mobility pour les solutions de financement. Un heureux hasard de stratégie qui facilitera la tâche.

GAC n'est pas la première marque automobile à s'inviter chez Starterre. Il y a vingt ans, le groupe avait déjà pris le panneau Isuzu. "Ils étaient en mal de reconnaissance en France et avec la contribution de GE Money Bank, nous avions imaginé une solution qui a permis de mettre beaucoup de voitures à la route, se souvient Christian Fernandez. L'histoire se répète", entrevoit-il.