Remarketing VO : BYD France s'en remet aux compétences de BCAuto Enchères

Publié le 26 novembre 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

La filiale tricolore du constructeur automobile chinois a choisi de se rapprocher de BCAuto Enchères pour assurer le remarketing de ses voitures d'occasion. Ce contrat permettra à BYD de recommercialiser les flux auprès des concessionnaires de toute l'Europe.

Les équipes de BCAuto Enchères et BYD France collaboreront pour le remarketing des voitures d'occasion. ©BYD France

BYD France va confier ses voitures d'occasion à BCAuto Enchères. Dans un communiqué diffusé le 26 novembre 2026, la filiale française du constructeur automobile chinois a officialisé un contrat avec le spécialiste des ventes aux enchères pour en faire une plateforme de remarketing. Plus précisément, BYD France entend profiter du rayonnement de BCAuto Enchères pour recommercialiser les voitures d'occasion auprès des concessionnaires de la marque de voitures électriques répartis dans toute l'Europe. Les ventes seront organisées sur la plateforme européenne du groupe BCA avec un accès exclusif aux détenteurs du panneau BYD. Optimiser l’ensemble de la chaîne remarketing En pratique, BCAuto Enchères va prendre en charge une large partie des opérations. "Le partenariat mobilise les expertises nécessaires au pilotage du remarketing, notamment la gestion de flotte, la préparation des véhicules, la valorisation, la commercialisation et le transport auprès des professionnels de l’automobile", peut-on lire dans le communiqué. "BCAuto Enchères dispose d’une expertise reconnue dans la gestion des véhicules d’occasion. Alors que l’activité VO de BYD France continue de se structurer et monte en puissance, nous avons souhaité nous appuyer sur un partenaire de référence capable d’optimiser l’ensemble de la chaîne remarketing", a commenté Dorothée Bonassies, directrice de BYD France. Bertrand Robin prend la direction générale de BCAuto Enchères Ce contrat s'inscrit dans une continuité de partenariat entre le constructeur et le groupe BCA qui ont signé un accord-cadre à l'échelle européenne.

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