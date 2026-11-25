Bien que l'heure soit encore aux discussions entre Ineos et BYD, le gouvernement français semble considérer que ce rachat est acté. Il affirme également que ce projet se fera selon les règles du Made in Europe. Mais le texte n'est toujours pas voté et donc loin d'être applicable.

Sébastien Martin, ministre de l'Industrie, estime que BYD pourrait commencer à produire fin 2027, début 2028. ©BYD

Rien n'est encore signé, BYD est encore loin d'être le propriétaire de l'usine d'Hambach (57). Pourtant les réactions politiques sont nombreuses et actent quasiment ce rachat. Le président français Emmanuel Macron a salué sur X "une conséquence directe de notre politique économique et de notre action européenne sur l'automobile pour accélérer l'implantation des constructeurs sur le sol européen".

"Cette décision participera au développement de notre filière automobile et donne de la visibilité aux plus de 1 200 salariés du site", s'est félicité son ministre de l'Industrie, Sébastien Martin, dans une réaction transmise à l'AFP. Selon celui-ci, la production de BYD en Moselle pourrait débuter "autour de fin 2027, 2028".

À la question de savoir s'il ne s'agissait pas là de faire entrer le loup dans la bergerie, en référence à la concurrence des constructeurs chinois vis-à-vis des européens, Sébastien Martin a répondu : "Le loup est déjà là. Aujourd'hui, il se vend 300 000 véhicules BYD en Europe. Alors moi, je préfère que ces 300 000 véhicules BYD vendus en Europe soient produits en Europe avec des salariés européens, avec des pièces européennes et à des coûts européens", a-t-il argué.

"Ce projet se fera selon les termes du Made in Europe"

Le ministre français de l'Industrie a également vu, dans le choix par BYD de la France, "la préférence européenne en acte", car "ce projet se fera selon les termes du Made in Europe négocié dans le cadre de l'accord franco-allemand : 70 % de composants européens et une incorporation progressive de nos batteries".

Le ministre affirme donc que si transaction et production BYD en France il y a, elle se fera selon les règles du Made in Europe. Mais pour l'heure, les tractations continuent sur le texte européen dont le vote n'est pas attendu avant 2027. L'accord franco-allemand évoqué par le ministre de l'Industrie fait état d'une obligation de 70 % de composants européens et d'une incorporation progressive de batteries Made in Europe.

Mais pour l'instant, il n'y a aucune contrainte particulière pour BYD. Le chinois pourrait même vouloir mener l'opération rapidement pour justement éviter le contrôle des investissements étrangers supérieurs à 100 millions d'euros prévu dans le projet de texte européen.

François Kalfon, député européen, appelle à la vigilance :"Il ne faut pas vendre la France à la découpe sans contrepartie. L’Europe ne doit pas devenir le terrain de jeu des industriels chinois. Elle doit défendre ses emplois, ses technologies et sa souveraineté. BYD en France, ce n’est pas un grand oui : c’est un oui si !" Pour l'eurodéputé socialiste, ce site ne doit pas devenir une "usine tournevis", assemblant seulement des kits venus de Chine.

De la même manière, François Kalfon réclame une réciprocité pour que BYD puisse avoir accès aux marchés publics. "BYD devra s’engager dans une joint-venture avec un partenaire européen", indique-t-il dans un communiqué. Un partenariat comme doit notamment permettre l'intégration d'une partie de la production de Dongfeng dans l'usine Stellantis de Rennes (35).

Et même produites en France, les BYD ne devront pas avoir accès aux sites sensibles, selon François Kalfon, afin d'éviter toute collecte de données qui peut être assimilée à de l'espionnage. Début novembre 2026, le député européen avait écrit au gouvernement français et à la Commission européenne pour prévenir des risques de collecte de données sensibles par les véhicules BYD.