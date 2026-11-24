La marque britannique, qui produit depuis 2022 ses modèles à Hambach en Moselle, a annoncé être en négociations exclusives avec BYD pour le rachat du site. Ineos compte produire ses modèles aux États-Unis à partir de 2028.

L'usine d'Hambach, où Ineos produit notamment le Grenadier depuis 2022, pourrait être vendue à BYD. ©Ineos

Ineos et BYD sont entrés en négociations exclusives pour le rachat de l'usine d'Hambach, en Moselle. En effet, l'ancien site Smart-Mercedes repris par Ineos en 2020 pourrait à nouveau changer de main.

Les deux constructeurs ont confirmé les discussions. "Notre projet d'investissement à Hambach reflète notre confiance envers la France et notre ambition de poursuivre notre croissance en Europe" a indiqué Stella Li, la vice-présidente exécutive de BYD. Ineos a également fait savoir que si vente il y avait, ses Grenadier et Quartermaster seraient encore produits sur le site "à moyen terme".

Ineos part produire aux États-Unis

Ineos change son fusil d'épaule avec le début de la production de ses modèles aux États-Unis à partir de 2028. Il faut dire que 70 % des Grenadier vendus à travers le monde le sont dans ce pays.

"Le Grenadier s’est déjà fait une place dans le cœur des Américains, et les politiques mises en place dans le pays ont créé un environnement économique extrêmement intéressant et favorable à la croissance", a indiqué Lynn Calder, PDG d’Ineos Automotive.

Le site retenu pour cette nouvelle usine Ineos n'est pas encore arrêté selon la marque qui se donne quelques mois pour trancher.

Il faut bien dire qu'en Europe, à l'heure de l'électrification galopante et des coups de massue fiscaux, les Grenadier et Quartermaster peinent à trouver leur place. En France, c'est tout bonnement aucune immatriculation en VP et seulement 100 unités en VUL à fin octobre 2026 (82 diesel et 18 essence).

De plus, le problème des exportations se pose également, notamment vers les États-Unis. Le choix d'Ineos est donc largement compréhensible d'un point de vue économique.