BYD réorganise son financement en Europe avec BNP Paribas et Santander

Publié le 18 novembre 2026 ■ Par Catherine Leroy ■ 2 min de lecture

Exclusif. Le constructeur chinois rebat les cartes de ses partenariats financiers en Europe. Selon nos informations, BYD aurait conclu deux accords de joint-venture avec BNP Paribas Personal Finance et Santander. En France, BNP Paribas Personal Finance succédera à CGI Finance dès janvier 2027.

BYD réorganise ses partenariats financiers en Europe autour de BNP Paribas Personal Finance et Santander. En France, CGI Finance ne fera plus partie des partenaires du constructeur chinois à compter de janvier 2027.

BYD vient de signer deux accords majeurs pour le financement de ses véhicules et de ses réseaux en Europe. Selon nos informations, le constructeur chinois aurait choisi de réorganiser cette activité autour de deux partenaires majeurs dans le financement automobile en Europe : BNP Paribas Personal Finance et Santander. Cette nouvelle organisation reposerait sur la création de deux joint-ventures destinées à accompagner le développement commercial de BYD sur le continent. La première JV concernerait au moins la France et l'Italie. Mais les pays concernés restent toutefois à préciser avec certitude. Les intéressés n'ayant pas souhaité commenter cette information.

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