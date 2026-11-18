BYD réorganise son financement en Europe avec BNP Paribas et Santander
Publié le 18 novembre 2026
■Par Catherine Leroy
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2 min de lecture
Exclusif. Le constructeur chinois rebat les cartes de ses partenariats financiers en Europe. Selon nos informations, BYD aurait conclu deux accords de joint-venture avec BNP Paribas Personal Finance et Santander. En France, BNP Paribas Personal Finance succédera à CGI Finance dès janvier 2027.
BYD réorganise ses partenariats financiers en Europe autour de BNP Paribas Personal Finance et Santander. En France, CGI Finance ne fera plus partie des partenaires du constructeur chinois à compter de janvier 2027.
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