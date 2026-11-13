Marques chinoises : les distributeurs français sous pression
Publié le 13 novembre 2026
■Par Catherine Leroy
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15 min de lecture
En moins de cinq ans, les constructeurs chinois ont trouvé leur place dans les réseaux de distribution français. Pour les concessionnaires, ils représentent une source de volumes bienvenue dans un marché durablement déprimé. Mais derrière des conditions commerciales parfois attractives, les promesses ne sont pas toujours au rendez-vous. Enquête sur un partenariat dont la rentabilité n’est pas encore démontrée.
Lendemains difficiles pour les concessionnaires français, après leur mariage de raison avec les marques chinoises… ©Sofipel
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