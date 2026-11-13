Marques chinoises : les distributeurs français sous pression

Publié le 13 novembre 2026 ■ Par Catherine Leroy ■ 15 min de lecture

En moins de cinq ans, les constructeurs chinois ont trouvé leur place dans les réseaux de distribution français. Pour les concessionnaires, ils représentent une source de volumes bienvenue dans un marché durablement déprimé. Mais derrière des conditions commerciales parfois attractives, les promesses ne sont pas toujours au rendez-vous. Enquête sur un partenariat dont la rentabilité n’est pas encore démontrée.

Lendemains difficiles pour les concessionnaires français, après leur mariage de raison avec les marques chinoises… ©Sofipel

"Avec les marques chinoises que nous distribuons, j’ai parfois l’impression d’être en opération portes ouvertes en permanence, alors qu’avec nos marques historiques, il faut chercher le client." Le témoignage de ce distributeur automobile résume assez bien le paradoxe auquel sont aujourd’hui confrontés les réseaux automobiles en France. Alors que les constructeurs européens peinent à retrouver leurs volumes d’avant la crise de la Covid, les nouveaux entrants attirent des clients dans des concessions parfois désertées. Pour les groupes de distribution, impossible d’ignorer la dynamique. Mais après avoir grand ouvert leurs portes aux constructeurs chinois, notamment pour remplir des mètres carrés dans des showrooms sous-utilisés qui rendent impossible l’amortissement des frais de structure, certains s’interrogent sur leurs relations contractuelles et surtout sur leur évolution.

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