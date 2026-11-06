Astrada Simva reprend le panneau XPeng de Deffeuille à Aix-en-Provence

La marque XPeng a changé de main à Aix-en-Provence. Selon nos informations, confirmées par le constructeur et les groupes de distribution impliqués, le contrat de commercialisation de la marque automobile chinoise a été cédé par le groupe Deffeuille à Astrada Simva.

Non pas que Vincent Deffeuille ne souhaitait pas continuer l'aventure, mais le scénario ne s'est pas déroulé comme voulu. "La concession avait été ouverte sur un site partagé avec notre activité de véhicules de loisir. Nous avons cherché à déménager sur un emplacement d'une taille plus appropriée, mais sans y parvenir", explique Claire Deffeuille, la directrice générale du groupe de distribution.

La décision a été prise de déménager les véhicules de loisir à Montpellier (34) et de trouver un repreneur pour XPeng. Chris Durand, le président d'Astrada Simva, entre en jeu à ce moment. "Nous le connaissions déjà et il avait les locaux pour installer la marque", résume Claire Deffeuille.

Des voitures électriques en lieu et place d'occasions de luxe

Astrada Simva a choisi la concession d'Aix-en-Provence où il distribue Maserati et Vinfast. Dans les faits, les voitures électriques chinoises remplacent l'offre de voitures d'occasion de luxe et l'ancien commercial du groupe Deffeuille a été transféré pour continuer l'aventure.

Chez son ancien employeur, ses résultats dépassaient largement les prévisions. Claire Deffeuille rapporte que la tendance de volume annuel dépassait les 150 unités, "alors que le contrat de distribution tablait sur une centaine de livraisons". Les locaux plus adaptés du nouvel opérateur devraient permettre de tirer le plein profit de la gamme en construction.

D'un côté, Astrada Simva signe son entrée dans le réseau XPeng. De l'autre, le groupe Deffeuille nourrit d'autres projets pour la marque chinoise. Il étudie actuellement la possibilité d'ouvrir une concession dans le Jura, son fief, où il exploite notamment Renault, Dacia et Skoda. En attendant, l'opérateur entretient sa relation avec XPeng à Pontarlier (25).