Menu
fermer
S'abonner
Distribution

MG Motor Limoges passe de Faurie à Tressol-Chabrier

Publié le 29 octobre 2026

Par Gredy Raffin
< 1 min de lecture
La commercialisation de la marque automobile MG Motor va changer de main à Limoges (87). Le groupe Faurie a cédé le panneau à Tressol-Chabrier qui boucle l'opération au travers de sa filiale Parot Automotive Limoges qui distribue initialement Ford.
MG Tressol-Chabrier Faurie
Avec la concession de Limoges (87), la marque MG Motor est désormais distribuée sur cinq sites par le groupe Tressol-Chabrier. ©MG

Il y a du changement dans le paysage de la distribution automobile à Limoges (87). Le groupe Faurie vient d'accepter de céder l'activité de commercialisation de la marque MG Motor au groupe Tressol-Chabrier, selon une information rendue publique le 24 octobre 2026 dans la presse locale.

 

Dans les faits, l'opération de croissance externe du groupe de distribution perpignanais a été réalisée par sa filiale Parot Automotive Limoges qui détient le panneau Ford dans la préfecture de Vienne.

Groupe Tressol-Chabrier : entre héritage et révolution stratégique

 

Marc Faurie, le président du groupe éponyme, avait fait le choix d'accoler cette concession MG à une affaire Opel, en lieu et place d'un hall occupé par Spoticar. Le groupe Tressol-Chabrier va désormais disposer la gamme de la marque chinoise en colocation avec Ford. Un commercial a été détaché pour prendre en charge les clients.

 

À Limoges, MG Motor présente un potentiel de 200 ventes de voitures neuves. Ce qui vient renforcer une plaque constituée de quatre concessions exploitées par le groupe Tressol-Chabrier. Celles-ci se trouvent à Montpellier (34), Perpignan (66), Albi (81) et Béziers (34).

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Groupe Tressol-Chabrier : entre héritage et révolution stratégique

Groupe Tressol-Chabrier : entre héritage et révolution stratégique

Emil Frey France confie le VO d'Autosphere à Paul Martinez

Emil Frey France confie le VO d'Autosphere à Paul Martinez

La déferlante des nouvelles marques chinoises

La déferlante des nouvelles marques chinoises

Valeurs résiduelles : la menace sur la trésorerie des distributeurs automobiles

Valeurs résiduelles : la menace sur la trésorerie des distributeurs automobiles

Mary Automobiles muscle sa logistique pneumatique avec un nouvel entrepôt en Normandie

Mary Automobiles muscle sa logistique pneumatique avec un nouvel entrepôt en Normandie

Le groupe Hess se porte acquéreur de Grand Est Automobiles

Le groupe Hess se porte acquéreur de Grand Est Automobiles

Laisser un commentaire

cross-circle