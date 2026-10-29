MG Motor Limoges passe de Faurie à Tressol-Chabrier

Il y a du changement dans le paysage de la distribution automobile à Limoges (87). Le groupe Faurie vient d'accepter de céder l'activité de commercialisation de la marque MG Motor au groupe Tressol-Chabrier, selon une information rendue publique le 24 octobre 2026 dans la presse locale.

Dans les faits, l'opération de croissance externe du groupe de distribution perpignanais a été réalisée par sa filiale Parot Automotive Limoges qui détient le panneau Ford dans la préfecture de Vienne.

Marc Faurie, le président du groupe éponyme, avait fait le choix d'accoler cette concession MG à une affaire Opel, en lieu et place d'un hall occupé par Spoticar. Le groupe Tressol-Chabrier va désormais disposer la gamme de la marque chinoise en colocation avec Ford. Un commercial a été détaché pour prendre en charge les clients.

À Limoges, MG Motor présente un potentiel de 200 ventes de voitures neuves. Ce qui vient renforcer une plaque constituée de quatre concessions exploitées par le groupe Tressol-Chabrier. Celles-ci se trouvent à Montpellier (34), Perpignan (66), Albi (81) et Béziers (34).