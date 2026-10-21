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Distribution

Mary Automobiles muscle sa logistique pneumatique avec un nouvel entrepôt en Normandie

Publié le 21 octobre 2026

Par Christophe Bourgeois
2 min de lecture
Le distributeur normand poursuit le développement de son activité pièces de rechange. À Mondeville (14), près de Caen, le groupe Mary construit un nouvel entrepôt destiné à MDPR Ouest. Prévu pour le printemps 2027, il pourra accueillir jusqu'à 20 000 pneumatiques.
Philippe Mutis (à gauche), directeur des activités PR, et Charles Mary, directeur des marques Citroën et DS chez Mary (à droite) devant le futur bâtiment. ©Mary

Le groupe Mary renforce ses capacités logistiques en Normandie. Le distributeur automobile a lancé la construction d'un nouveau bâtiment de stockage de pneumatiques à Mondeville (14) pour sa filiale MDPR Ouest, spécialisée dans la distribution de pièces de rechange.

 

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Situé aux portes de Caen, à l'est de l'agglomération, ce site disposera d'une capacité de 20 000 pneus. Il permettra de centraliser les références des différents manufacturiers partenaires du groupe et d'approvisionner les professionnels de l'entretien et de la réparation automobile.

 

Un entrepôt pour sept départements

 

L'entrepôt desservira sept départements, à savoir le Calvados, la Manche, l'Orne, l'Eure, l'Eure-et-Loir, la Seine-Maritime et la Sarthe. L'objectif est notamment de réduire les délais de livraison en rapprochant les stocks des réparateurs. Trois collaborateurs de MDPR Ouest seront affectés à cette plateforme. Ils assureront la réception des pneumatiques, leur stockage et la préparation des commandes.

 

"Réunir 20 000 pneus et toutes les marques de nos partenaires sur un même site, c'est la garantie pour nos clients professionnels de trouver la bonne référence, au bon moment", explique Philippe Mutis, directeur des activités pièces de rechange du groupe Mary.

 

Avec cet investissement, dont le montant n'a pas été communiqué, le groupe poursuit le développement de ses activités de distribution de pièces de rechange. L'ouverture de l'entrepôt est prévue au printemps 2027, année du 30e anniversaire de Mary.

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