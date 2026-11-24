La course à la taille critique se poursuit dans la distribution automobile européenne, mais à un rythme moins soutenu. Dans son dernier classement des 50 plus grands groupes, le cabinet ICDP souligne le ralentissement des acquisitions, la montée en puissance des acteurs de taille intermédiaire et la domination toujours incontestée du suisse Emil Frey.

Le classement des 50 premiers distributeurs d'Europe n'évolue pas beaucoup par rapport à l'année dernière. ©AdobeStock

Malgré un environnement économique morose, les 50 plus grands groupes de distribution européens ont renforcé leurs positions en 2025. Selon le cabinet ICDP, leur chiffre d’affaires moyen a progressé de 6,5 %, porté par la hausse des volumes de véhicules neufs (+4,9 %) et l’élargissement de leur périmètre d’activité (+6,8 % de points de vente sous contrat). Ils concentrent désormais 16,3 % du marché automobile européen, soit un gain de 0,9 point en un an.

Pour autant, la hiérarchie évolue peu. Avec une seule entrée, celle du polonais Cichy-Zasada, et une seule sortie, celle du britannique Listers, le classement affiche sa plus grande stabilité depuis 2021. Seul l’espagnol Quadis gagne plus de cinq places (+8, 35e rang), tandis que deux groupes français enregistrent les plus forts décrochages, Chopard (-8, 40e) et Car Avenue (-6, 43e).

Un ticket d’entrée à 1,55 milliard d’euros

Si la croissance marque le pas en 2025, elle reste cependant spectaculaire sur le temps long. Depuis 2013, le chiffre d’affaires moyen des opérateurs du Top 50 a été multiplié par 2,6 et le nombre de leurs points de vente sous contrat par près de 2,5.

Un groupe génère désormais en moyenne 3,64 milliards d’euros de chiffre d'affaires, exploite 174 contrats de distribution et représente 21 marques. Autre indicateur révélateur de cette course à la taille critique, le ticket d’entrée dans le classement atteint désormais 1,55 milliard d’euros de chiffre d’affaires, en hausse de 3,8 % sur un an.

Les groupes intermédiaires plus dynamiques

Ce ne sont pas nécessairement les plus grands distributeurs qui affichent les meilleures performances. Entre 2013 et 2025, le chiffre d’affaires moyen des dix premiers a progressé de 127 %, contre 186 % pour les opérateurs classés entre la 11e et la 25e place et 192 % pour ceux figurant dans la seconde moitié du classement.

Selon l’ICDP, les leaders européens disposent de marges de manœuvre plus réduites sur leurs marchés domestiques. Leur expansion peut se heurter aux règles de la concurrence, mais aussi aux réticences de certains constructeurs partenaires. Les acquisitions nécessitent par ailleurs des investissements plus conséquents, avec une prise de risque accrue. À l’inverse, les groupes de taille intermédiaire peuvent encore réaliser des opérations de proximité, moins coûteuses et proportionnellement plus structurantes pour leur activité.

Les investisseurs lèvent le pied

Néanmoins, les incertitudes qui entourent le marché automobile ont refroidi les ardeurs des investisseurs. Après une période particulièrement dynamique entre fin 2023 et début 2024, les acquisitions se font moins nombreuses et de moindre envergure. En 2025, l’ICDP a recensé 658 points de vente sous contrat ayant changé de main en Europe. Les transactions ont porté en moyenne sur moins de cinq panneaux et seules huit opérations en ont concerné au moins dix. La consolidation du secteur se poursuit donc davantage par petites touches que par des acquisitions d’envergure.

L’ICDP reste néanmoins convaincu que le mouvement va se poursuivre. À l’horizon 2030, les 50 premiers distributeurs devraient peser près de 20 % du marché automobile européen, contre 16,3 % en 2025 et seulement 10 % en 2013.

Une Europe à plusieurs vitesses

À l’échelle nationale, la concentration de la distribution automobile avance à des rythmes très différents. Les Pays-Bas restent de loin le marché le plus consolidé parmi les cinq étudiés par l’ICDP. Les dix premiers distributeurs y réalisent 52 % des immatriculations et les 50 plus importants près de 85 %.

La France se distingue par la rapidité de sa transformation. En neuf ans, le poids de son Top 50 a quasiment doublé, passant de 28 % en 2016 à 54 % en 2025, dépassant désormais le Royaume-Uni (48 %). Outre-Manche, la concentration profite davantage aux dix premiers opérateurs, qui captent 32 % du marché, contre 23 % dans l’Hexagone.

Si l’Italie poursuit également sa consolidation (32 % pour le Top 50), l’Allemagne fait figure d’exception. Le poids de ses principaux distributeurs reste relativement stable, autour de 22 % pour les 50 premiers et de 10 % pour les dix leaders.

Emil Frey toujours hors de portée

Avec un chiffre d’affaires de 18 milliards d’euros, le suisse Emil Frey reste solidement installé à la première place du classement, pesant deux fois plus que son dauphin, l’américain Penske (9,01 milliards d’euros). Ce dernier a vu ses revenus reculer de plus d’un milliard d’euros, conséquence notamment de la restructuration de Car Store et de la cyberattaque dont a été victime Jaguar Land Rover.

Le suédois Hedin conserve la troisième marche du podium (8,1 milliards d’euros), mais voit se rapprocher le néerlandais Van Mossel, dont le chiffre d’affaires a bondi de 22 %, à 7,6 milliards d’euros. Derrière le britannique Arnold Clark, l'anglo-canadien Global Auto Holdings signe la plus belle progression du Top 10, gagnant quatre places grâce notamment à l’acquisition du danois KW Bruun.

Le suisse Amag réintègre pour sa part les dix premiers au détriment du belge D’Ieteren. Malgré ses onze représentants dans le Top 50, la France reste absente de cette élite européenne. Cosmobilis/BYmyCAR, premier opérateur tricolore, pointe au 18e rang avec 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Les nouvelles marques pourraient rebattre les cartes

Au-delà des acquisitions, les grands distributeurs européens privilégient le renforcement de leurs positions auprès de leurs constructeurs partenaires. Chaque groupe exploite désormais en moyenne 8,3 points de vente sous contrat par marque, contre 5,5 en 2013. Ce ratio approche même onze chez les dix premiers opérateurs, contre moins de sept pour ceux de la seconde moitié du classement.

Mais l’arrivée des nouveaux constructeurs, notamment chinois, pourrait infléchir cette stratégie. Désormais, 74 % des groupes du Top 50 représentent au moins une nouvelle marque. Ces dernières ont d’ailleurs généré l’essentiel de la croissance du nombre de contrats de distribution en 2025.

Jusqu’à présent, les nouveaux entrants sont essentiellement venus compléter les portefeuilles des investisseurs. Mais qu’en sera-t-il demain si ces derniers décident de privilégier leur développement au détriment de certaines marques historiques ? Pour l’ICDP, ces arbitrages pourraient accélérer la recomposition des réseaux et bouleverser la hiérarchie des distributeurs européens. Le calme avant la tempête, en quelque sorte.

Retrouvez le classement complet des 50 premiers distributeurs européens compilé par le cabinet ICDP en cliquant sur le lien suivant : Top-50-des-distributeurs-automobiles-europeens-2025