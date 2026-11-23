D'Ieteren Automotive confirme la suppression de 312 emplois en Belgique

Publié le 23 novembre 2026 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 2 min de lecture

Le groupe belge a validé son plan de transformation pour la période 2026-2030. Cette restructuration, qui prévoit notamment la fermeture de plusieurs sites et le regroupement de certaines activités, entraînera la suppression de 312 postes, contre 344 initialement envisagés. Cette décision de D'Ieteren Automotive intervient dans un contexte de forte dégradation de ses résultats financiers.

Le filiale Automotive du groupe belge D'Ieteren s'apprête à remercier 233 collaborateurs. ©D'Ieteren Group

D'Ieteren Automotive confirme sa restructuration. Présenté début septembre 2026, le plan de transformation du groupe belge, importateur notamment des marques Volkswagen, Audi, Skoda, Seat et Cupra, vient d'être validé par les conseils d'administration des sociétés concernées, avec, toutefois, une légère révision à la baisse du nombre de suppressions d'emplois, selon l'agence de presse Belga. Un chiffre d'affaires en recul de 10,8 % Initialement fixé à 344 postes, le plan a été ramené à 312 suppressions d'emplois, soit 32 de moins que prévu. Dans le détail, la restructuration concerne 219 employés et 93 ouvriers. Cette restructuration intervient dans un contexte de forte dégradation des performances de D'Ieteren Automotive. Au premier semestre 2026, son chiffre d'affaires a reculé de 10,8 %, à 2,27 milliards d'euros, tandis que son résultat opérationnel ajusté chutait de 58,7 %, à 47,3 millions d'euros. Le résultat opérationnel publié est même passé dans le rouge, en recul de 2,9 millions d'euros, notamment sous l'effet d'une dépréciation de 47,2 millions d'euros liée aux activités de distribution au détail. Les volumes suivent la même tendance. Avec 48 637 véhicules neufs livrés au premier semestre, D'Ieteren Automotive accuse un recul de 8,3 %, dans un marché belge des voitures particulières en retrait de 2,4 %. Sa part de marché est descendue à 21,5 %. Une organisation repensée à l'horizon 2030 Baptisé Plan de transformation 2026-2030, ce programme vise à adapter l'organisation de D'Ieteren Automotive aux évolutions du secteur automobile. Le groupe met notamment en avant l'électrification du parc, la digitalisation des métiers, l'évolution des attentes des clients et une concurrence de plus en plus intense. Concrètement, cette réorganisation prévoit le regroupement de certaines fonctions support, la restructuration de plusieurs activités ainsi que le transfert ou la fermeture de différents sites. L'objectif affiché est de rationaliser les opérations et de préparer le développement de l'entreprise au cours des prochaines années. Cette restructuration avait suscité de vives réactions syndicales lors de son annonce, le 3 septembre dernier. Les représentants des salariés avaient notamment dénoncé l'ampleur des suppressions de postes, alors que D'Ieteren Group continue d'afficher des résultats financiers importants grâce à ses autres activités.

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