GPDA 2026 : grâce à son management de proximité, le groupe Kroely est désigné Employeur de l'année

Publié le 20 novembre 2026 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 4 min de lecture

Avec un turnover en baisse de dix points en cinq ans et un doublement de ses effectifs, le groupe Kroely semble avoir trouvé la bonne recette managériale. Depuis 2017, le distributeur alsacien applique son projet PREMM’S, qui place les salariés au cœur de ses décisions.

Le groupe a quasiment doublé ses effectifs depuis 2017. ©Kroely

En se positionnant dans le premier tertile des distributeurs Mercedes-Benz en France, tant pour ses performances économiques que pour sa satisfaction client, le groupe de distribution Kroely est la preuve qu’une politique RH attentive au bien-être des salariés peut être le moteur d’une réussite durable. Implanté en Alsace-Lorraine, le distributeur remporte le prix de l’Employeur de l’année pour cette édition 2026 des Grands Prix de la Distribution Automobile. Une distinction qui vient récompenser un travail de fond mené depuis près d’une décennie pour placer la qualité du "management de proximité" au cœur de sa stratégie d’entreprise.

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