GPDA 2026 : grâce à son management de proximité, le groupe Kroely est désigné Employeur de l'année
Publié le 20 novembre 2026
■Par Jean-Baptiste Kapela
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4 min de lecture
Avec un turnover en baisse de dix points en cinq ans et un doublement de ses effectifs, le groupe Kroely semble avoir trouvé la bonne recette managériale. Depuis 2017, le distributeur alsacien applique son projet PREMM’S, qui place les salariés au cœur de ses décisions.
Le groupe a quasiment doublé ses effectifs depuis 2017. ©Kroely
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