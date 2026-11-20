"Je n’ai pas l’impression que nous ayons réinventé la distribution automobile." Philippe Beaugé préfère parler de bon sens plutôt que de révolution. Le nouveau directeur général de Sipa Automobiles, arrivé en février 2026, a tendance à minimiser l’ampleur du chantier engagé. Après deux années de pertes, le groupe de distribution devait revoir son fonctionnement pour retrouver une perspective de rentabilité.

Clarification des responsabilités, relance commerciale, mutualisation des stocks, réorganisation des fonctions de support : derrière le plan "#NoussommesSipa", c’est l’ensemble de l’entreprise qui se remet en mouvement et qui surtout travaille comme un groupe et non plus comme une addition de concessions et de marques.