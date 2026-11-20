GPDA 2026 : Sipa Automobiles transforme son organisation pour se relancer
Publié le 20 novembre 2026
■Par Catherine Leroy
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4 min de lecture
Après deux exercices déficitaires, Sipa Automobiles a engagé une réorganisation sous l’impulsion de Philippe Beaugé, son nouveau directeur général. Le groupe aux 18 marques vise l’équilibre à la fin de 2026 et un retour aux bénéfices dès 2027. Une trajectoire récompensée par le prix de la Transformation de l’année.
Réunion des directeurs de Sipa Automobiles. ©Sipa
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