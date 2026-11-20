GPDA 2026 : Cobredia décroche le prix de la Stratégie VO

Publié le 20 novembre 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ 4 min de lecture

Le groupe de distribution breton a lancé un projet en 2023, celui de créer une structure capable de superviser toute la chaîne de valeur du véhicule d'occasion pour l’intégralité de sa plaque. Cap VO établit une nouvelle référence en matière de service et de performance.

Entre 2024 et 2025, l’activité VO de Cobredia a augmenté de 8,1 %. ©Cobredia

À peine les portes de l’ascenseur s’ouvrent-elles que le maître des lieux souhaite la bienvenue "dans le Petit Wall Street du VO". Une poignée de minutes aura suffi pour confirmer ses dires. Les voix s’élèvent, tantôt charmeuses tantôt plus fermes. Toujours pour faire avancer les négociations. Si les titres immatériels sont ici remplacés par des voitures d’occasion, la performance est suivie en temps réel sur un écran visible par chacun comme dans une salle de marché. Dans cette pièce aménagée au deuxième étage du siège du groupe de distribution, Abd El Kader Ben-Attia, directeur des activités VO de Cobredia, a fondé Cap VO, une structure autonome animée d’une dizaine de personnes, dont une moitié est constituée de coordinateurs.

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