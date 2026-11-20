GPDA 2026 : Cobredia décroche le prix de la Stratégie VO
Publié le 20 novembre 2026
■Par Gredy Raffin
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4 min de lecture
Le groupe de distribution breton a lancé un projet en 2023, celui de créer une structure capable de superviser toute la chaîne de valeur du véhicule d'occasion pour l’intégralité de sa plaque. Cap VO établit une nouvelle référence en matière de service et de performance.
Entre 2024 et 2025, l’activité VO de Cobredia a augmenté de 8,1 %. ©Cobredia
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