GPDA 2026 : groupe Lempereur, une réputation digitale mais avant tout humaine

Publié le 20 novembre 2026 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 4 min de lecture

Noté 9,52/10 sur 13 000 avis, le groupe Lempereur ne subit pas son e-réputation : il la construit. Appels mystères, comités clients et IA, son directeur général détaille une méthode fondée sur l’anticipation et le lien humain qui l'a conduit à gagner le prix de l'E-réputation.

Le groupe obtient cette année la note de 9,52 sur 10, attribuée sur la base de 13 000 avis. ©Lempereur

Pour prendre soin de sa réputation digitale, le groupe de distribution Lempereur ne se contente pas d’une gestion passive de ses commentaires en ligne. A contrario, le distributeur nordiste a pris la décision d’être proactif sur le sujet en bâtissant une méthodologie reposant sur une bonne préparation en amont et le lien humain. Une stratégie qui porte ses fruits puisque le groupe obtient cette année la note de 9,52 sur 10, attribuée sur la base de 13 000 avis recueillis par les sociétés Nextlane et MotorK. "La satisfaction client, c’est dans l’ADN de notre groupe. Nous avons toujours dit qu’il fallait faire de la qualité pour faire de la quantité et de la rentabilité et non l’inverse", souligne Maxence Lempereur, directeur général du groupe de distribution.

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