GPDA 2026 : groupe Lempereur, une réputation digitale mais avant tout humaine
Publié le 20 novembre 2026
■Par Jean-Baptiste Kapela
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4 min de lecture
Noté 9,52/10 sur 13 000 avis, le groupe Lempereur ne subit pas son e-réputation : il la construit. Appels mystères, comités clients et IA, son directeur général détaille une méthode fondée sur l’anticipation et le lien humain qui l'a conduit à gagner le prix de l'E-réputation.
Le groupe obtient cette année la note de 9,52 sur 10, attribuée sur la base de 13 000 avis. ©Lempereur
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