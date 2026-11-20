GPDA 2026 : groupe Bernard, quatre générations et toujours le même esprit de famille

Publié le 20 novembre 2026 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 3 min de lecture

Fondé en 1921 par Alfred Bernard, le groupe familial, qui a traversé plus d’un siècle d’histoire automobile, a reçu le prix de la Saga familiale. Aujourd’hui, Jean-Patrice Bernard prépare le passage de relais à ses enfants, Chloé et Cédric. Une transmission déjà bien engagée, avec la volonté de préserver les valeurs, tout en préparant l’avenir de l’entreprise.

Jean-Patrice Bernard et ses enfants, Chloé et Cédric, ont remporté le prix de la Saga familiale. ©JA

Tout commence en 1921, lorsqu’Alfred Bernard ouvre son premier garage à Bourg-en-Bresse (01). À l’époque, ce passionné de mécanique n’imaginait probablement pas que son entreprise lui survivrait plus d’un siècle. Aujourd’hui, le groupe de distribution Bernard est devenu l’un des poids lourds de la distribution automobile française, avec plus de 3 100 collaborateurs, une quinzaine de marques représentées et un chiffre d’affaires de près de deux milliards d’euros. Mais derrière ces chiffres, c’est avant tout une histoire de famille qui se poursuit depuis quatre générations.

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