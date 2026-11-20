GPDA 2026 : groupe Bernard, quatre générations et toujours le même esprit de famille
Publié le 20 novembre 2026
■Par Christophe Bourgeois
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3 min de lecture
Fondé en 1921 par Alfred Bernard, le groupe familial, qui a traversé plus d’un siècle d’histoire automobile, a reçu le prix de la Saga familiale. Aujourd’hui, Jean-Patrice Bernard prépare le passage de relais à ses enfants, Chloé et Cédric. Une transmission déjà bien engagée, avec la volonté de préserver les valeurs, tout en préparant l’avenir de l’entreprise.
Jean-Patrice Bernard et ses enfants, Chloé et Cédric, ont remporté le prix de la Saga familiale. ©JA
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