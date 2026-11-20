GPDA 2026 : le groupe Hess Automobile reçoit le prix de l'Innovation digitale et IA

Publié le 20 novembre 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ 4 min de lecture

Le distributeur alsacien vient d’achever 18 mois de travail intense, impliquant tous les directeurs de l’entreprise dans un comité de pilotage de l’IA. Il en résulte la création de toutes pièces de Camille, une assistante virtuelle devenue le premier point de contact téléphonique des clients de Hess Automobile.

L’IA Camille est synonyme de gain de temps pour les équipes de Hess Automobile. ©Hess Automobile

La bascule a eu lieu un jour d’avril 2026. Depuis lors, toutes les concessions Renault, Toyota, Peugeot, Fiat, Opel, Nissan et Hyundai du groupe de distribution Hess Automobile sont assistées par Camille, une intelligence artificielle capable de discuter au téléphone avec les clients. Elle ne gère plus le débordement, comme durant la phase de test. Désormais, elle décroche en premier pour devenir l’interlocuteur par lequel tout passe. En mai 2026, Camille a bouclé son premier mois d’activité en frontal avec un bilan de 58 139 appels traités, soit l’équivalent de 22 emplois à temps plein. "Il ne s’agit pas d’un chatbot ajouté sur un site Web, mais de la refonte du modèle de traitement de la demande client entrante d’un groupe de distribution", explique-t-on chez Hess Automobile.

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