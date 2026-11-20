GPDA 2026 : le groupe Hess Automobile reçoit le prix de l'Innovation digitale et IA
Publié le 20 novembre 2026
■Par Gredy Raffin
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4 min de lecture
Le distributeur alsacien vient d’achever 18 mois de travail intense, impliquant tous les directeurs de l’entreprise dans un comité de pilotage de l’IA. Il en résulte la création de toutes pièces de Camille, une assistante virtuelle devenue le premier point de contact téléphonique des clients de Hess Automobile.
L’IA Camille est synonyme de gain de temps pour les équipes de Hess Automobile. ©Hess Automobile
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