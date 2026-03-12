Menu
Distribution

Sipa : Phillipe Beaugé remplace Hubert Gérardin à la direction générale

Publié le 12 mars 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Quelques mois après avoir quitté les rangs du groupe Dubreuil, Philippe Beaugé vient de s'engager chez Sipa. Il prend la succession d'Hubert Gérardin dans le fauteuil de directeur général.
Philippe Beaugé Hubert Gérardin Sipa Automobiles
Philippe Beaugé a été appelé pour remplacer Hubert Gérardin à la direction générale de Sipa Automobiles. ©DR/JA

Philippe Beaugé vient de rejoindre Sipa. Il a été embauché pour prendre la succession d'Hubert Gérardin en qualité de directeur général du groupe de distribution automobile. Ce dernier aurait, selon nos informations, décidé de prendre du recul après seize années passées à la tête de l'entreprise. Il était injoignable au moment de la rédaction de cet article.

 

Quelques mois après avoir quitté les rangs du groupe Dubreuil, Philippe Beaugé retrouve donc une nouvelle mission opérationnelle au sommet de l'organigramme. Il faut dire que son rôle au sein de l'opérateur vendéen avait perdu en intérêt du fait de la fusion des activités récemment réalisée.

 

David Hébert rejoint le groupe Vulcain

 

Il avait passé huit ans au sein des effectifs de Dubreuil : quatre premières années en tant que directeur général de Clara Automobiles, la branche dédiée à Peugeot, puis quatre années supplémentaires comme patron des filiales Clara, Claro, Claris Automobiles et Trident.

 

Philippe Beaugé s'engage dans un groupe dont l'année 2024 s'était soldée par plus de 10 600 immatriculations de VN. Sipa Automobiles avait notamment livré plus de 2 300 Fiat, 1 200 Citroën et pratiquement 1 500 exemplaires de Hyundai. À ceci s'ajoutaient également près de 11 600 véhicules d'occasion, dont 6 550 unités à particulier.

