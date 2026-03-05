Menu
fermer
S'abonner
Distribution

David Hébert rejoint le groupe Vulcain

Publié le 5 mars 2026

Par Christophe Bourgeois
2 min de lecture
Le groupe de distribution Vulcain, présidé par Jean-Pierre Rinaudo, intègre dans son comité de direction David Hébert, en tant que directeur des opérations. Après un passage de deux ans chez Tressol-Chabrier, ce grand connaisseur de la distribution automobile a fait la plus importante partie de sa carrière au sein du groupe Emil Frey France.
David Hébert vient d'intégrer le groupe Vulcain comme directeur des Opérations. ©LinkedIn

Directeur des opérations au sein du groupe Tressol-Chabrier depuis deux ans, David Hébert rejoint le groupe Vulcain et les équipes de Jean-Pierre Rinaudo pour reprendre ces mêmes fonctions. "Cette décision s’inscrit dans une démarche visant à renforcer le positionnement du groupe Vulcain, concrétiser ses ambitions et construire son avenir sur le long terme", a indiqué sur son site internet le distributeur.

 

Richard Drevet se lance avec Mazda

 

David Hébert possède une longue expérience dans le monde de la distribution automobile, notamment au sein du groupe Emil Frey France. Il a été directeur commercial du groupe Carlet dans les années 2000, distributeur des marques du groupe Volkswagen en Auvergne. Pendant un, il deviendra directeur de plaque dans le groupe toulousain DBF, également distributeur Volkswagen Audi, pour retrouver Emil Frey France au début des années 2010. Il a été ainsi respectivement directeur du pôle VW en région Nord et Picardie, puis en Lorraine, et enfin directeur du pôle Peugeot ABCIS de nouveau en Auvergne.

 

Après un passage à la tête des véhicules d'occasion d'Emil Frey France, il est nommé au début des années 2020 directeur général adjoint pendant quatre ans, jusqu'à ses précédentes fonctions chez Tressol-Chabrier.

 

Cette année, le groupe Vulcain a diversifié ses activités en intégrant dans le Rhône des centres de réparation Midas et Mondial Pare-Brise à Tassin-la-Demi-Lune ainsi que Midas à Oullins (69) et a renforcé son savoir-faire dans le deux-roues avec le rachat de la concession Honda Moto Saint-Étienne (42). Le groupe représente aujourd’hui 35 concessions, 14 marques et plus de 350 collaborateurs.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

TomTom : Harold Goddijn cède les rênes à Mike Schoofs

TomTom : Harold Goddijn cède les rênes à Mike Schoofs

Erhan Eren est le nouveau responsable des utilitaires de Kia Europe

Erhan Eren est le nouveau responsable des utilitaires de Kia Europe

Lionel French Keogh rejoint le groupe Chery

Lionel French Keogh rejoint le groupe Chery

Avec la Pologne, RCM renforce sa présence en Europe de l'Est

Avec la Pologne, RCM renforce sa présence en Europe de l'Est

Distribution automobile : la France, prochaine cible des groupes européens ?

Distribution automobile : la France, prochaine cible des groupes européens ?

Les distributeurs Stellantis alertent la Commission européenne : "Restaurer efficacement la demande" devient la priorité absolue

Les distributeurs Stellantis alertent la Commission européenne : "Restaurer efficacement la demande" devient la priorité absolue

Laisser un commentaire

cross-circle