Directeur des opérations au sein du groupe Tressol-Chabrier depuis deux ans, David Hébert rejoint le groupe Vulcain et les équipes de Jean-Pierre Rinaudo pour reprendre ces mêmes fonctions. "Cette décision s’inscrit dans une démarche visant à renforcer le positionnement du groupe Vulcain, concrétiser ses ambitions et construire son avenir sur le long terme", a indiqué sur son site internet le distributeur.

David Hébert possède une longue expérience dans le monde de la distribution automobile, notamment au sein du groupe Emil Frey France. Il a été directeur commercial du groupe Carlet dans les années 2000, distributeur des marques du groupe Volkswagen en Auvergne. Pendant un, il deviendra directeur de plaque dans le groupe toulousain DBF, également distributeur Volkswagen Audi, pour retrouver Emil Frey France au début des années 2010. Il a été ainsi respectivement directeur du pôle VW en région Nord et Picardie, puis en Lorraine, et enfin directeur du pôle Peugeot ABCIS de nouveau en Auvergne.

Après un passage à la tête des véhicules d'occasion d'Emil Frey France, il est nommé au début des années 2020 directeur général adjoint pendant quatre ans, jusqu'à ses précédentes fonctions chez Tressol-Chabrier.

Cette année, le groupe Vulcain a diversifié ses activités en intégrant dans le Rhône des centres de réparation Midas et Mondial Pare-Brise à Tassin-la-Demi-Lune ainsi que Midas à Oullins (69) et a renforcé son savoir-faire dans le deux-roues avec le rachat de la concession Honda Moto Saint-Étienne (42). Le groupe représente aujourd’hui 35 concessions, 14 marques et plus de 350 collaborateurs.