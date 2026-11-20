Pour la 25e année consécutive, Le Journal de l’Automobile a mis à l’honneur les professionnels de la distribution automobile. Dix prix ont été décernés le 19 novembre 2026, à Paris, pour récompenser les groupes et les distributeurs qui se sont distingués par leurs performances, leurs initiatives et leur capacité d’adaptation.

Les GPDA 2026 ont récompensé dix groupes de distribution lors de la cérémonie qui s'est déroulée au Shangri-La à Paris. ©Clément Choulot pour Le Journal de l'Automobile.

La distribution automobile traverse une période pour le moins mouvementée. Entre un marché en perte de vitesse, des marges sous pression, de nouveaux entrants chinois aux ambitions démesurées et une transition énergétique qui bouleverse les habitudes, les professionnels du secteur doivent plus que jamais faire preuve d’agilité. Un contexte qui rend d’autant plus nécessaire la reconnaissance de ceux qui parviennent à tirer leur épingle du jeu.

C’est tout l’objet des Grands Prix de la Distribution Automobile (GPDA), organisés par Le Journal de l’Automobile. Pour cette 25e édition, dix récompenses ont salué les performances et les initiatives des distributeurs qui, malgré un environnement difficile, continuent d’investir, d’innover et de faire évoluer leur métier.

Une profession confrontée à de nombreux défis

L’année 2025, qui sert de référence à cette édition, n’aura pas été de tout repos pour les distributeurs et les groupes ont dû revoir leurs priorités. Pour beaucoup, cette adaptation est passée par la maîtrise des coûts, l’optimisation des organisations ou le développement de nouvelles activités. Car la performance d’un distributeur ne se mesure plus uniquement au nombre de véhicules vendus. Elle repose également sur sa capacité à anticiper les évolutions du marché, à adapter son modèle économique et à mobiliser ses équipes. Autant de critères que Le Journal de l’Automobile et son jury de professionnels voulaient valoriser par le biais de ces distinctions.

Dix prix pour récompenser les meilleurs

Comme chaque année, les GPDA ont distingué les professionnels à travers dix catégories : Distributeur de l’année, Concession de l’année, Saga familiale, Transformation de l’année, Employeur de l’année, Stratégie VO, Stratégie RSE, Innovation digitale et IA et E-réputation.

Pour la catégorie Groupe français de l’année, les candidats ont été départagés à partir d’un indicateur consolidé mesurant leurs performances sur trois exercices. Celui-ci prend notamment en compte les volumes de vente de véhicules neufs et d’occasion, le chiffre d’affaires et la rentabilité. L’objectif était de distinguer les entreprises qui affichaient les résultats les plus solides dans la durée. Pour le prix de l’E-réputation, les résultats sont issus de notre partenariat avec Nextlane et MotorK.

Les huit autres prix reposaient sur des candidatures spontanées. Ils ont permis de mettre en lumière des initiatives concrètes, qu’il s’agisse du développement de l’activité VO, de l'accélération de la digitalisation ou de l'évolution des pratiques sociales et environnementales.

Une soirée pour célébrer la distribution

Au-delà des performances économiques, les GPDA ont aussi été l’occasion de saluer l’engagement des femmes et des hommes qui font vivre les concessions au quotidien. Dirigeants, managers, vendeurs, techniciens et collaborateurs contribuent, chacun à leur niveau, à la transformation de la distribution automobile.

Les dix lauréats ont été dévoilés le 19 novembre 2026, lors d’une soirée organisée à l’hôtel Shangri-La, à Paris, en présence des principaux acteurs de la distribution automobile française et européenne. Ce rendez-vous, devenu incontournable pour la profession, permet de rappeler que, malgré les difficultés, la distribution automobile conserve de nombreux atouts pour relever les défis qui l’attendent.

Voici le palmarès 2026 des GPDA

Groupe français de l’année : Groupe Thivolle

Distributeur de l’année : Jean-Charles Verbaere

Groupe Verbaere

Concession de l’année : Scala Perpignan

Groupe Scala Auto

Saga familiale : Groupe Bernard

Transformation de l’année : Sipa Automobiles

Employeur de l’année : Groupe Kroely

Stratégie VO : Groupe Cobredia

Stratégie RSE : Groupe Citadelle

Innovation digitale et IA : Hess Automobile

E-réputation : Groupe Lempereur