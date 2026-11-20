Qui sont les lauréats des Grands Prix de la Distribution Automobile 2026 ?
Publié le 20 novembre 2026
La distribution automobile traverse une période pour le moins mouvementée. Entre un marché en perte de vitesse, des marges sous pression, de nouveaux entrants chinois aux ambitions démesurées et une transition énergétique qui bouleverse les habitudes, les professionnels du secteur doivent plus que jamais faire preuve d’agilité. Un contexte qui rend d’autant plus nécessaire la reconnaissance de ceux qui parviennent à tirer leur épingle du jeu.
C’est tout l’objet des Grands Prix de la Distribution Automobile (GPDA), organisés par Le Journal de l’Automobile. Pour cette 25e édition, dix récompenses ont salué les performances et les initiatives des distributeurs qui, malgré un environnement difficile, continuent d’investir, d’innover et de faire évoluer leur métier.
Une profession confrontée à de nombreux défis
L’année 2025, qui sert de référence à cette édition, n’aura pas été de tout repos pour les distributeurs et les groupes ont dû revoir leurs priorités. Pour beaucoup, cette adaptation est passée par la maîtrise des coûts, l’optimisation des organisations ou le développement de nouvelles activités. Car la performance d’un distributeur ne se mesure plus uniquement au nombre de véhicules vendus. Elle repose également sur sa capacité à anticiper les évolutions du marché, à adapter son modèle économique et à mobiliser ses équipes. Autant de critères que Le Journal de l’Automobile et son jury de professionnels voulaient valoriser par le biais de ces distinctions.
Dix prix pour récompenser les meilleurs
Comme chaque année, les GPDA ont distingué les professionnels à travers dix catégories : Distributeur de l’année, Concession de l’année, Saga familiale, Transformation de l’année, Employeur de l’année, Stratégie VO, Stratégie RSE, Innovation digitale et IA et E-réputation.
Pour la catégorie Groupe français de l’année, les candidats ont été départagés à partir d’un indicateur consolidé mesurant leurs performances sur trois exercices. Celui-ci prend notamment en compte les volumes de vente de véhicules neufs et d’occasion, le chiffre d’affaires et la rentabilité. L’objectif était de distinguer les entreprises qui affichaient les résultats les plus solides dans la durée. Pour le prix de l’E-réputation, les résultats sont issus de notre partenariat avec Nextlane et MotorK.
Les huit autres prix reposaient sur des candidatures spontanées. Ils ont permis de mettre en lumière des initiatives concrètes, qu’il s’agisse du développement de l’activité VO, de l'accélération de la digitalisation ou de l'évolution des pratiques sociales et environnementales.
Une soirée pour célébrer la distribution
Au-delà des performances économiques, les GPDA ont aussi été l’occasion de saluer l’engagement des femmes et des hommes qui font vivre les concessions au quotidien. Dirigeants, managers, vendeurs, techniciens et collaborateurs contribuent, chacun à leur niveau, à la transformation de la distribution automobile.
Les dix lauréats ont été dévoilés le 19 novembre 2026, lors d’une soirée organisée à l’hôtel Shangri-La, à Paris, en présence des principaux acteurs de la distribution automobile française et européenne. Ce rendez-vous, devenu incontournable pour la profession, permet de rappeler que, malgré les difficultés, la distribution automobile conserve de nombreux atouts pour relever les défis qui l’attendent.
Voici le palmarès 2026 des GPDA
Groupe français de l’année : Groupe Thivolle
Distributeur de l’année : Jean-Charles Verbaere
Groupe Verbaere
Concession de l’année : Scala Perpignan
Groupe Scala Auto
Saga familiale : Groupe Bernard
Transformation de l’année : Sipa Automobiles
Employeur de l’année : Groupe Kroely
Stratégie VO : Groupe Cobredia
Stratégie RSE : Groupe Citadelle
Innovation digitale et IA : Hess Automobile
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