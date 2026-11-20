GPDA 2026 : Scala Perpignan, le pari gagnant de Franck Stival

Publié le 20 novembre 2026 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 4 min de lecture

Avec un bénéfice en hausse de près de 29 % et une part de marché locale qui progresse fortement, Scala Perpignan affiche une belle santé qui lui permet de remporter le prix de la Concession de l'année. Une réussite qui n’avait pourtant rien d’évident lorsque Franck Stival et Nicolas Montalègre ont repris cette concession Volkswagen et Audi alors en difficulté.

En 2025, la concession Scala Perpignan a affiché un chiffre d’affaires de 104 millions d’euros. ©Scala

Il y a des paris qui demandent un peu plus d’audace que d’autres. Celui de Franck Stival et de Nicolas Montalègre, les dirigeants du groupe de distribution Scala Auto, qui ont repris en 2015 la concession Volkswagen et Audi de Perpignan (66), en fait incontestablement partie. Et aujourd’hui, les deux hommes peuvent en savourer les fruits. Leur concession, qui a depuis intégré les panneaux Seat, Cupra et Skoda, est en effet devenue le site le plus important du groupe.

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