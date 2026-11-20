GPDA 2026 : Scala Perpignan, le pari gagnant de Franck Stival
Publié le 20 novembre 2026
■Par Christophe Bourgeois
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4 min de lecture
Avec un bénéfice en hausse de près de 29 % et une part de marché locale qui progresse fortement, Scala Perpignan affiche une belle santé qui lui permet de remporter le prix de la Concession de l'année. Une réussite qui n’avait pourtant rien d’évident lorsque Franck Stival et Nicolas Montalègre ont repris cette concession Volkswagen et Audi alors en difficulté.
En 2025, la concession Scala Perpignan a affiché un chiffre d’affaires de 104 millions d’euros. ©Scala
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