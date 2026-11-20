GPDA 2026 : Thivolle, la force d’un groupe à taille humaine
Publié le 20 novembre 2026
■Par Catherine Leroy
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4 min de lecture
Lauréat du prix du Groupe français de l’année aux Grands Prix de la Distribution Automobile 2026, Thivolle conjugue progression commerciale, ancrage territorial et attention constante à la rentabilité de ses concessions. Une réussite collective portée par une organisation spécialisée et une conviction : bien s’entourer reste la première responsabilité du dirigeant.
Emmanuelle Thivolle, directrice générale, et François-Xavier Thivolle, PDG du groupe Thivolle. ©Groupe Thivolle.
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