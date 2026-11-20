Grandir tout en gardant la maîtrise de ses affaires. Le groupe Thivolle, récompensé aux GPDA 2026, défend une conception pragmatique de son développement. Cette année, le jury a choisi de porter son attention sur les groupes de taille intermédiaire, en examinant leur trajectoire commerciale, leur rentabilité et leur solidité financière sur plusieurs exercices.

Cette progression se mesure dans les résultats de 2025 du groupe Thivolle. Le distributeur a réalisé un chiffre d’affaires de 565 millions d’euros, en hausse de près de 20 % par rapport aux 471 millions de 2024. Ses ventes de véhicules neufs ont atteint 12 782 unités (+ 18,7 %), tandis que l’occasion a représenté 10 041 véhicules (+ 11,7 %), avec une rentabilité qui s’est élevée à 1,3 %.