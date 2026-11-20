Un client peut aimer sa voiture. Mais il peut aussi tenir à sa conseillère après-vente depuis dix ans, au point de ne pas vouloir changer de concession. C’est cette fidélité que Jean-Charles Verbaere, président du groupe de distribution Verbaere Automobiles, souhaite construire. "Notre ambition est que Verbaere devienne une marque que les clients choisissent pour elle-même, qu’elle devienne une love marque", illustre le dirigeant, récompensé aux GPDA 2026 par le prix du Distributeur de l’année.

D’ici à 2035, le dirigeant s’est fixé comme objectif que ses clients restent chez Verbaere autant pour ses équipes que pour les marques distribuées. La qualité du service et la relation avec les équipes doivent peser suffisamment pour retenir les clients, y compris lorsqu’une gamme traverse un creux. Une manière de rendre l’entreprise familiale moins dépendante des cycles des marques comme des aléas du marché.