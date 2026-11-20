GPDA 2026 : Jean-Charles Verbaere remporte le prix de Distributeur de l'année
Publié le 20 novembre 2026
■Par Catherine Leroy
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4 min de lecture
Être choisi pour la qualité de son service, au-delà des marques automobiles distribuées : c’est le cap fixé par Jean-Charles Verbaere à l’horizon 2035. Pour y parvenir, le lauréat du prix du Distributeur de l’année mise sur la diversification, l’autonomie des managers et le temps rendu aux équipes pour leurs clients.
Jean-Charles Verbaere, président du groupe Verbaere Automobiles. ©Verbaere
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