Les propositions du groupe Volkswagen pour redresser la barre ont provoqué l'ire du puissant syndicat IG Metall. Alors que les négociations s'ouvriront le 24 novembre 2026, il qualifie les mesures avancées par le constructeur de "catalogue de l'horreur" et menace d'un conflit historique.

Les négociations entre Volkswagen et IG Metall s'ouvriront le 24 novembre 2026 à Emden, en Allemagne. ©Volkswagen

Pour sortir de l'ornière, le conseil de surveillance de Volkswagen a approuvé, début septembre 2026, un vaste plan menant notamment à la suppression de 50 000 postes supplémentaires d'ici la fin de la décennie.

Mais le constructeur a dévoilé, dans un communiqué, d'autres mesures pour retrouver de la compétitivité. Dans le cadre de négociations qui vont débuter le 24 novembre prochain à Emden, le groupe a répertorié les thèmes qu'il souhaitait discuter avec IG Metall.

Il demande notamment "un gel des salaires en 2027 et 2028, la suppression de plusieurs primes et indemnités ainsi qu'une plus grande flexibilité du temps de travail en Allemagne." La priorité, selon la direction, est de "réduire significativement les coûts de main-d'œuvre."

"Le directoire de Volkswagen poignarde ses salariés dans le dos", a réagi dans un communiqué Thorsten Gröger, négociateur d'IG Metall, pour qui les mesures envisagées par le groupe de Wolfsbourg constituent un "catalogue de l'horreur".

Menace d'un conflit qui laissera des traces

"Personne ne doit se faire d'illusion : Volkswagen est à la veille d'une épreuve de force dont la direction patronale ne mesure manifestement toujours pas l'ampleur", a-t-il souligné, menaçant d'un "conflit âpre, acharné et éprouvant, qui laissera de profondes traces dans le groupe".

La présidente du comité d'entreprise, Daniela Cavallo, a aussi dénoncé les propositions du constructeur, accusant la direction de revenir sur les engagements pris lors d'un compromis conclu en 2024. Les salariés se sentent désormais "trahis", a-t-elle affirmé.

Mais le constructeur répond que, depuis les négociations collectives de 2024, "des mesures supplémentaires sont indispensables pour préserver la compétitivité de l'entreprise." "Nous ne remettons pas en question nos accords à la légère. Cependant, le contexte général s'est considérablement dégradé", avance Kerstin Scholz, autre négociatrice en chef du groupe.

Pour Thorsten Gröger, il s'agit désormais de savoir si le modèle de cogestion, pilier du système Volkswagen dans lequel les représentants des salariés disposent d'une influence particulière sur les décisions stratégiques du groupe, "va perdurer ou si un directoire se croit autorisé à le démanteler au gré de ses caprices".

Mais la cogestion demeure dans l'esprit du constructeur. "Nous avons déjà traversé des périodes difficiles et en sommes ressortis renforcés. Nous sommes actuellement dans une situation qui nécessite de parvenir rapidement à un accord afin de faire face à la forte pression exercée sur les coûts", explique Frank Ischner, négociateur en chef du groupe Volkswagen. "Cette fois encore, l'entreprise et IG Metall partagent la responsabilité de garantir notre compétitivité de demain et de préparer l'entreprise aux défis de l'avenir."

Les négociations de la semaine prochaine s'annoncent donc tendues entre le puissant syndicat et le groupe.