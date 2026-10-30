Audi ajuste encore ses objectifs pour 2026

À l'image de sa maison mère, Volkswagen, mais aussi de Mercedes-Benz, Audi voit son activité et ses ambitions impactées par ses opérations en Chine.

Dans ce pays, les livraisons d'Audi ont baissé de 24,5 %, à 328 042 unités, depuis le début de l'année 2026. Au niveau mondial, la marque affiche un recul de 11,4 %, à 1 042 150 unités. L'Allemagne (+1,8 %) et le reste de l'Europe (+1,3 %) n'auront pas suffi à compenser.

L'ensemble du groupe (Bentley, Lamborghini, Ducatti) totalise 1 056 103 livraisons. La seule bonne nouvelle vient peut-être des ventes de véhicules électriques en Allemagne (+39,1 %) et en Chine (+84,7 %).

Après neuf mois d'activité, le groupe Audi affiche un bénéfice opérationnel en baisse de 26 % à 1,15 milliard d'euros. Sa marge opérationnelle perd 0,5 point, à 2,7 %. "Les droits de douane des États-Unis et l'escalade au Moyen-Orient" ont également été des facteurs négatifs, précise Audi.

Une situation globale qui amène la marque à revoir une nouvelle fois ses objectifs annuels. "En raison de la détérioration significative des conditions de marché au troisième trimestre", l'entreprise table désormais sur une marge opérationnelle comprise entre 3 et 5 %, contre une fourchette comprise entre 5 et 7 % auparavant, selon un communiqué. Au début de l'année, elle visait une rentabilité comprise entre 6 et 8 %.

Jusqu'ici, le chiffre d'affaires du groupe d'Ingolstadt a reculé de 13,1 %, à 42,1 milliards d'euros. Face aux vents contraires, le constructeur a revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice complet, entre 55 et 59 milliards, contre 58 à 63 milliards précédemment.

Au sujet de sa future usine aux États-Unis, dont les conditions de l'annonce ont déclenché un tollé en Allemagne, le directeur financier d'Audi, Jürgen Rittersberger, a assuré que ce n'était "pas une décision contre l'Allemagne". Le pays "reste le cœur d'Audi", a -t-il assuré, "c'est ici que naît notre technologie".