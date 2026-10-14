Audi tous azimuts au Mondial de l'Auto 2026

Audi n'est pas arrivé les mains vides pour cette 91e édition du Mondial de l'Auto. Le constructeur fait même une sorte de grand écart allant de la nouvelle A2 e-tron au nouveau Q7 en passant par la sportive RS5.

La marque présente ainsi une riche gamme presque entièrement renouvelée. À l'exception des A1 et Q2 dont la production a été stoppée avant l'été. Dans ce contexte où deux modèles à volume manquent à l'appel, "notre performance est plutôt solide" lance Robert Breschkow, le directeur d'Audi France. La marque affiche des immatriculations en repli de seulement 1,6 % à fin septembre, avec 32 936 unités.

Mais le directeur de la marque précise immédiatement que le niveau de commandes est très élevé et ne se reflète pas encore dans les immatriculations. Audi avait d'ailleurs enregistré 1 500 commandes lors des journées portes ouvertes de septembre. Un record.

"Il y a une vraie accélération des commandes et particulièrement sur l'électrique", explique le patron de la marque. "Nous le ressentons notamment avec notre Q4 e-tron, avec une gamme totalement écoscorée qui fait un carton."

La marque a aussi ouvert les commandes de la nouvelle A2 e-tron dont les premières livraisons auront lieu en début d'année 2027. "Nous imaginons un gros potentiel pour l'A2 e-tron en France", souligne Robert Breschkow, "elle est parfaitement adaptée à notre marché grâce à son efficience, sa modernité, sa taille compacte mais aussi son bel espace intérieur." De plus, le modèle devrait également être écoscoré.

Un écoscore qui peut changer le destin d'un modèle. Audi le sait, puisque la filiale française a fait le forcing auprès de la maison mère pour que le Q6 e-tron obtienne le précieux sésame français. "Sur les trois derniers mois, les commandes du Q6 e-tron ont bondi de 50 %", explique le dirigeant. "Avec cet écoscore, nous faisons beaucoup de conquête et cela nous ouvre des portes pour faire découvrir et essayer d'autres modèles de la gamme."

L'atout écoscore

Audi France a d'ailleurs demandé, dès l'obtention de l'écoscore, une allocation plus importante pour le Q6 e-tron. L'usine l'a validée. Même chose pour le Q4 e-tron dont les volumes alloués à la France vont être augmentés sur la fin de l'année.

Le dirigeant espère encore tirer parti de cet avantage concurrentiel sur le Q6 durant l'année 2027 car, souvent, les car policies évoluent en début d'année et le SUV électrique pourrait ainsi faire son entrée dans certaines d'entre elles.

Sur le stand parisien, Audi permet aussi au public de retrouver la cinquième génération de l'A6 Allroad. Une icône de la gamme Audi, "pour la première fois proposée en hybride rechargeable", souligne le directeur, "particulièrement adaptée à notre marché."

Pour bien finir l'année commercialement, Audi pourra donc compter sur les Q4 ou Q6 e-tron, mais aussi sur l'Audi A3 revisitée qui gagne notamment un intérieur plus en phase avec les modèles les plus récents. Au global, le directeur imagine un exercice 2026 assez proche du précédent en termes de volumes (48 756 unités).

Une activité qui devrait permettre au réseau d'améliorer sa rentabilité. "La rentabilité se mesure sur 12 mois", répond Robert Breschow "d'autant que nous allons connaître une belle dynamique en fin d'année." Toutefois, le dirigeant estime que la rentabilité sur le VN sera en hausse, mais elle sera sans doute ternie par une activité VO en baisse de 9 %.

Audi, comme les autres marques premium, voit également débarquer de nouvelles marques chinoises sur leur segment. "La concurrence stimule le buisness", lance Robert Breschkow. "Grâce à notre histoire, notre héritage, mais aussi notre large gamme à même de couvrir le marché avec différentes énergies, un réseau de distribution engagé et une relation forte avec nos clients, nous sommes prêts."