Audi va s'essayer à la pièce d'occasion

Publié le 18 novembre 2026 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

En créant Audi Circular Solutions, la marque allemande veut accélérer sur l'économie circulaire. Audi compte ainsi développer l'activité de pièces d'occasion, seulement en Allemagne pour l'heure, mais aussi s'assurer d'un solide approvisionnement en matériaux recyclés.

Audi a créé Audi Circular Solutions GmbH, une filiale dédiée à l'économie circulaire. ©Audi

Début 2027, Audi comptera une nouvelle filiale : Audi Circular Solutions GmbH. Une entité dédiée à l'économie circulaire, avec la volonté de faire de la pièce d'occasion et de la valorisation des matériaux un business solide et rentable. Plastique recyclé : la révolution qui attend l’automobile Dans un premier temps, mais seulement en Allemagne, Audi va mettre en place un canal de vente de pièces d'occasion. Pour alimenter le flux au démarrage, Audi va démonter des véhicules qui lui appartiennent. Dans un second temps, la marque rachètera même des voitures d'occasion pour alimenter cette activité. Le deuxième levier de cette activité concerne la valorisation des matériaux et notamment le recyclage des plastiques dont l'utilisation sera de plus en plus forte dans les années à venir. L'occasion d'augmenter et de sécuriser ses approvisionnements de matières premières secondaires. Le réseau de centres VHU de Volkswagen Group France reçoit le feu vert de l’État Pour l'heure, cette filiale allemande n'a pas vocation à être dupliquée en France. Cependant, la marque aux anneaux peut compter dans l'Hexagone, pour son volet recyclage, sur le réseau de 675 centres VHU du groupe Volkswagen. Un groupe de partenaires qui a d'ailleurs obtenu l’approbation du ministère de l’Environnement français en juin 2026.

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