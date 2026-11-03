Batteries automobiles : le cell-to-pack menace-t-il leur réparabilité ?

Publié le 3 novembre 2026 ■ Par La Rédaction ■ 10 min de lecture

En supprimant progressivement les modules dans les packs de batterie, les constructeurs gagnent en densité énergétique, en masse et en coût. Mais cette intégration croissante, avec le cell-to-pack puis le cell-to-body, complique la réparation des batteries.

30 à 50 %, ce sont les émissions de gaz à effet de serre supplémentaires sur le cycle de vie d’un véhicule électrique si l’on remplace la batterie. ©Mercedes-Benz Group AG

La batterie est à la fois l’élément le plus coûteux et le plus structurant d’un véhicule électrique. Sa conception détermine en grande partie son autonomie, son poids, mais aussi sa capacité à être réparée. Or, derrière le terme générique de "batterie" se cache un ensemble complexe. Un pack de batterie accueille les cellules qui stockent l’énergie électrique et occupent l’essentiel du volume, mais aussi le système de gestion BMS (battery management system), un boîtier de connexion pour la recharge, un réseau de communication entre les capteurs des cellules et le BMS, un dispositif de refroidissement et de chauffage, ainsi qu’un système de ventilation pour le dégazage.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet