Batteries automobiles : le cell-to-pack menace-t-il leur réparabilité ?
Publié le 3 novembre 2026
■Par La Rédaction
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10 min de lecture
En supprimant progressivement les modules dans les packs de batterie, les constructeurs gagnent en densité énergétique, en masse et en coût. Mais cette intégration croissante, avec le cell-to-pack puis le cell-to-body, complique la réparation des batteries.
30 à 50 %, ce sont les émissions de gaz à effet de serre supplémentaires sur le cycle de vie d’un véhicule électrique si l’on remplace la batterie. ©Mercedes-Benz Group AG
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