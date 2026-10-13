Chery Group amorcera la production du Jaecoo 5 électrique à Barcelone début 2027

Terminée la stratégie des kits, Chery Group va assembler des voitures de manière plus conventionnelle à Barcelone (Espagne). Le constructeur chinois a confirmé, durant sa conférence au Mondial de l'Auto 2026, que la production du Jaecoo 5 va débuter dans l'usine catalane. Une phase de calibration de l'appareil se déroulera en décembre, avant les véhicules de série à compter du premier trimestre 2027.

Le groupe Chery connaît les lieux pour y travailler en coentreprise avec EV Motors. Pour mémoire, les deux partenaires ont repris le site fondé par Nissan, en plein cœur de la métropole barcelonnaise. Le lancement du Jaecoo 5 électrique marque un tournant.

"Il s'agit de la deuxième étape du plan de localisation industrielle du groupe Chery en Europe", a rappelé Shawn Xu, le président monde d'Omoda & Jaecoo, lors d'un entretien accordé au Journal de l'Automobile. Le constructeur chinois mise en partie sur cette usine pour dérouler sa stratégie de composition de la gamme.

"Nous développons activement notre gamme d'hybrides rechargeables tout en introduisant des véhicules 100 % électriques, d'abord avec le Jaecoo 5, puis avec d'autres silhouettes comme l'Omoda 4. La possibilité de les fabriquer directement sur le sol européen nous aidera également à diversifier notre offre zéro émission", s'est exprimé encore Shawn Xu.

La montée en cadence des chaînes de production doit amener l'usine à un rythme de 200 000 voitures par an d'ici 2029. En comparaison, les marques du groupe ont vendu un peu plus de ce total au fil des huit premiers mois de l'exercice 2026, d'après les statistiques de l'ACEA.

Salve de produits, mais pas d'automatisation

L'édition 2026 du Mondial de Paris a donné au groupe l'opportunité de présenter plusieurs modèles. Il y a eu la première européenne de l'Omoda 5, un crossover compact hybride, et la première française de l'Omoda 4, un crossover urbain hybride.

Sous le pavillon de la marque Chery, cinq modèles ont fait leur apparition. La marque a dévoilé les Tiggo 4, Tiggo 7, Tiggo 8, Tiggo 9 et Chery Q. Pour ce dernier, il s'agit du premier modèle 100 % électrique du catalogue.

Contrairement à certains de ses concurrents comme XPeng ou BYD, le groupe Chery n'a pas communiqué sur des fonctionnalités d'automatisation de la conduite sur route ouverte. Il semble se limiter pour le moment à de la délégation de manœuvre de stationnement.

"En toute franchise, je pense que sur les routes européennes qui s'avèrent très denses et complexes, les conducteurs préfèrent généralement garder la maîtrise de leur volant plutôt que de déléguer la conduite à la voiture", avance Shawn Xu. Et le président d'Omoda & Jaecoo de soutenir que son groupe mène déjà des tests "en conditions réelles en Europe, sur autoroute comme en milieu urbain, en collaboration avec [ses] partenaires technologiques".

Les choses pourraient évoluer rapidement cependant. La porte est ouverte, à en croire Shaw Xu. "Si les autorisations réglementaires se débloquent, nous pourrions faire rouler une flotte de démonstration dès l'an prochain, confie-t-il, avant d'envisager un déploiement sur les modèles de grande série".