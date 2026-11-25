Les primes CEE arrivent chez XPeng

Publié le 25 novembre 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

XPeng s’associe à Mobilee pour déployer les certificats d’économies d’énergie (CEE) au sein de son réseau de concessionnaires français. Le dispositif prévoit une prime allant de 300 à 550 euros pour les clients particuliers, et 500 euros pour les professionnels, pour l’achat ou la location d’un véhicule électrique.

Le dispositif des aides CEE est déployé dans les 110 concessions du réseau français de XPeng. ©AdobeStock-Luca Piccini Basile

XPeng affûte ses arguments commerciaux en France. Le constructeur chinois vient en effet d’annoncer la signature d’un partenariat avec Mobilee, une entreprise spécialisée dans la gestion des primes issues du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE). Grâce à ce partenariat, les clients de XPeng, particuliers comme professionnels, peuvent désormais bénéficier d’une aide lors de l’achat ou de la location d’un véhicule électrique de la marque. Le dispositif est accessible dans les 110 concessions du réseau français de XPeng et concerne l’ensemble de sa gamme électrique. Essai XPeng L03 : spectacle grand public "Chez XPeng, nous sommes convaincus que l’innovation technologique doit aller de pair avec l’accessibilité de la mobilité électrique. Notre partenariat avec Mobilee s’inscrit pleinement dans cette ambition : proposer à nos clients un avantage financier concret, tout en simplifiant leurs démarches. En intégrant ce dispositif à l’ensemble de notre gamme et en nous appuyant sur notre réseau de concessionnaires, nous franchissons une nouvelle étape pour accompagner les particuliers comme les professionnels dans leur transition vers une mobilité 100 % électrique", a réagi Olivier Presse, directeur des ventes de XPeng France. Jusqu’à 550 euros de prime Dans le détail, les particuliers pourront prétendre à une prime comprise entre 300 et 550 euros TTC, selon les conditions d’éligibilité applicables. Pour les personnes morales, le montant est fixé à 500 euros TTC. Pour faciliter les démarches, XPeng s’appuie sur la plateforme digitale de Mobilee. Celle-ci automatise le traitement administratif des dossiers, depuis leur ouverture jusqu’au versement de la prime. La solution prend notamment en charge la collecte des informations, la génération des documents réglementaires, la signature électronique et les contrôles de conformité. Conduite autonome : XPeng s'invite à la table des régulateurs européens XPeng précise qu’une demande peut être ouverte en moins de deux minutes et que le dossier peut être constitué en moins d’une minute, dès lors que les informations nécessaires sont disponibles. Après vérification et validation des documents, la prime est directement versée par virement sur le compte bancaire du client. Un fonctionnement qui doit permettre aux équipes commerciales des concessions de XPeng de limiter le temps consacré à la gestion administrative du dispositif.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.