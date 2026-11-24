Avec ses sept places, son habitabilité généreuse et son confort très soigné, le Skoda Peaq a de solides arguments pour séduire les familles. Mais ce SUV électrique de 4,87 m doit composer avec un grand appétit énergétique et une absence d'écoscore qui pourrait freiner ses ambitions en BtoB.

Skoda vise 2 500 immatriculations par an pour le nouveau Peaq. ©Skoda

En l’espace de quelques semaines, Skoda a doublé sa gamme électrique avec d’un côté l’Epiq, un B-SUV de 4,17 m de long, et de l’autre le Peaq, un D-SUV de 4,87 m. Ce grand écart permet au constructeur tchèque de disposer d’une offre plus structurée avec, entre ces deux nouvelles propositions, l’Elroq à 4,49 m et l’Enyaq à 4,66 m. Il y en a donc pour tous les goûts, à condition d’aimer les SUV. Pour les berlines, il faudra patienter un bout de temps.

Voici donc le Peaq. Il s’agit du plus grand modèle jamais construit par Skoda. Ce beau bébé s’adresse avant tout aux familles nombreuses avec ses sept vraies places de série ou aux amateurs de grands coffres. Avec les deux sièges du fond rabattus, le volume atteint 890 litres. Il est sinon de 299 litres lorsque tous les sièges sont occupés. Le volume grimpe à 935 litres en version cinq places (option gratuite) et dépasse largement les 2 000 litres une fois tous les sièges arrière abaissés. Le tout est complété par un frunk avant de 37 litres.

2 500 exemplaires par an

Il est peu probable que le Peaq affole autant les compteurs commerciaux que le reste de la gamme électrique. Rappelons qu’à fin octobre, le constructeur a livré 18 740 modèles électriques en France (42,5 % de son volume total), dont 11 386 Elroq et 6 577 Enyaq. Le Peaq n’a pas les mêmes arguments que ses compères. Outre son très grand format, son prix de départ de 56 460 euros et sa non-éligibilité à l’écoscore ne plaident pas en faveur d’un raz-de-marée. Skoda vise modestement 2 500 exemplaires en année pleine.

Pour l’écoscore, un élément fondamental pour les professionnels, notamment les grandes flottes, rien n’est définitif. Les équipes de la filiale française ont remonté au siège du constructeur les éléments à éventuellement ajuster pour en bénéficier. Cela imposerait notamment un changement de fournisseur pour les cellules de la batterie, ce qui est loin d’être neutre sur le plan industriel. Celles-ci sont actuellement sourcées en Chine auprès de CATL et assemblées à Mlada Boleslav, en République tchèque, tout comme le Peaq. Pour l’écoscore, il faudrait donc que tout provienne d’Europe.

En attendant, le SUV devra composer sans et s’appuyer sur ses qualités du moment. Son autonomie de 644 km procurée par sa batterie de 86 kWh est une belle promesse, même si nous verrons plus tard que le Peaq réclame beaucoup d’énergie pour avancer. Cette batterie accepte jusqu’à 199 kW en charge rapide, de quoi effectuer le 10 à 80 % en 28 minutes. Une donnée passable. Les équipes de Skoda France ont en revanche préféré faire l’impasse sur la plus petite batterie de 59 kWh à l’autonomie de 459 km. Les chances d’obtenir l’écoscore auraient pourtant été plus élevées, certes au prix d’une autonomie réelle limitée.

Pour déplacer ce sacré gabarit de 2 334 kg (2 309 kg en cinq places), Skoda propose une motorisation de 286 ch (545 Nm de couple) placée sur l’essieu arrière, faisant du Peaq une propulsion. Côté performances, la vitesse maximale de cette version 90 s'élève à 180 km/h tandis que le 0 à 100 km/h peut être réalisé en 7,1 secondes (6,6 en cinq places). Notons au passage qu’il existe une déclinaison 90X (299 ch, 611 km d’autonomie) synonyme de transmission intégrale, mais les volumes attendus sont modestes.

Un SUV axé sur le confort

Au-delà des éléments techniques, la vie à bord est sans doute le plus grand atout du Peaq. Tout est axé sur le confort. Insonorisation, suspension, assises, habitabilité, Skoda n’a pas fait les choses à moitié. Tous les passagers sont bien lotis, y compris aux deux places arrière où l’espace aux jambes est très convenable. Pour peu que quelques équipements optionnels comme les sièges avant massants et la suspension pilotée soient de la partie, alors voyager à bord du Peaq devient une expérience encore plus aboutie. Le conducteur n’est pas en reste avec le grand écran central de 13,6 pouces, le digital cockpit de 10,25 pouces et éventuellement l’affichage tête haute. L’ensemble forme un bon trio numérique, à la fois lisible, ergonomique et pratique. La console centrale est idéalement complétée, dans sa partie basse, par des commandes physiques pour la climatisation et deux zones de recharge par induction.

À l’essai, le Peaq confirme en grande partie tout le bien qu’il laisse transparaître au travers de sa fiche technique. Son poids se fait certes ressentir, mais il n’est pas pataud pour autant. Il est en revanche très gourmand puisque nous avons éprouvé toutes les peines du monde à descendre sous les 19 kWh/100 km en ménageant notre monture autant que possible sur un parcours peu exigeant. Sur autoroute, l’addition s'avère sans surprise plutôt élevée avec une consommation supérieure à 24 kWh/100 km à 130 km/h. Avec enfants et bagages, l’appétit sera assurément supérieur. Les lois de la physique sont impitoyables. Skoda a pourtant fait le nécessaire en dotant le Peaq du système One Pedal et de palettes au volant pour doser à loisir le niveau de récupération d’énergie à la décélération.

Cette nouvelle proposition électrique de Skoda est globalement convaincante. Le Peaq n’a guère à envier à ses principaux concurrents que sont le Peugeot e-5008 Long Range (4,79 m, 668 km d’autonomie) ou le Mercedes-Benz GLB 250+ (4,73 m, 632 km). Le SUV de la marque au lion démarre à moins de 50 000 euros et présente aussi le net avantage d’être écoscoré. Le GLB attaque quant à lui à 55 900 euros, mais il faut ajouter 1 350 euros pour s’offrir l’option sept places. Face à eux, le Peaq, décliné en trois finitions, va de 56 460 à 63 570 euros. Il est donc bien positionné dans son segment, avec des qualités indéniables. En espérant l’obtention prochaine de l’écoscore.