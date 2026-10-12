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Constructeurs

Conduite autonome : XPeng s'invite à la table des régulateurs européens

Publié le 12 octobre 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Le constructeur automobile chinois a officialisé sa nouvelle implication au sein d'un groupe de travail dédié à l'émergence de la conduite autonome, directement rattaché à la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU). XPeng assurera le secrétariat de cette organisation internationale.
XPeng représentera l'OICA au sein du groupe de travail européen sur la conduite autonome.
XPeng prend le rôle de secrétaire de l'OICA auprès du groupe de travail européen sur la conduite autonome. ©JA

XPeng a confirmé son implication dans les réflexions sur le déploiement de la conduite autonome en Europe. Le constructeur chinois vient, en effet, de rejoindre le groupe de travail international dédié (TF-ESRI), directement rattaché à la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU).

 

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Une organisation au sein de laquelle XPeng va assurer le rôle de secrétariat de l'association mondiale des constructeurs automobiles (OICA). Il s'agira de soutenir la coordination et l'administration du groupe de travail, mais également de contribuer à faciliter les échanges d’informations et d’expériences entre les participants.

 

XPeng sera alors amené à coopérer étroitement avec le secrétaire de SAE International, l'association des ingénieurs et techniciens spécialisés dans l'automatisation de la conduite. Organisme qui, rappelons-le, définit les conditions de chaque niveau d'autonomie.

 

Sous une coprésidence franco-chinoise

 

Coprésidé par la France et la Chine, le groupe de travail TF-ESRI réunit des régulateurs, des autorités d’homologation, des experts techniques et des représentants de l’industrie du monde entier afin de partager leur expérience concrète et leurs analyses sur la conduite autonome des véhicules.

 

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La présence de XPeng peut être interprétée, par ailleurs, comme une volonté des constructeurs automobiles chinois, réunis au sein de la Caam, de s'impliquer pleinement dans les débats internationaux. La marque a annoncé que son prochain véhicule phare, le G9L, sera lancé en Europe en 2027 et proposera des fonctions d'automatisation de la conduite dès lors que la législation locale le permettra.

 

Soulignons qu'au Mondial de l'Auto 2026, XPeng et Tesla proposent aux visiteurs des essais de voitures autonomes. Aucune autre marque automobile ne s'est engagée dans le dispositif.

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