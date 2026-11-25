L'offre européenne de voitures d'occasion bat un record en novembre 2026

Publié le 25 novembre 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ 4 min de lecture

Le marché européen du véhicule d’occasion atteint un niveau inédit, avec plus de 4,2 millions d’annonces recensées en novembre 2026 dans les cinq pays étudiés par le baromètre Leparking. Cette abondance s’accompagne d’un recul des prix moyens sous les 20 000 euros et d’un changement marqué dans le mix énergétique.

En novembre 2026, un volume inédit de plus de 4,231 millions d'offres de véhicules d'occasion se répartit entre la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Belgique. ©Le Journal de l'Automobile

Depuis janvier 2021 et la création de l'étude mensuelle réalisée par Leparking pour Le Journal de l'Automobile, il n'y a jamais eu autant de véhicules d'occasion mis en vente simultanément en Europe. La plateforme d'agrégation d'annonces sur les sites d'infomédiaires a comptabilisé plus de 4,231 millions d'offres réparties sur la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Belgique. Un total en croissance de 3,1 % par rapport au mois précédent et de 7,9 % en comparaison avec l'an passé. Il vient effacer des tablettes le précédent record datant de juillet dernier, quand 4,142 millions d'offres de véhicules d'occasion avaient été recensées.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet