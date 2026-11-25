L'offre européenne de voitures d'occasion bat un record en novembre 2026
Publié le 25 novembre 2026
■Par Gredy Raffin
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4 min de lecture
Le marché européen du véhicule d’occasion atteint un niveau inédit, avec plus de 4,2 millions d’annonces recensées en novembre 2026 dans les cinq pays étudiés par le baromètre Leparking. Cette abondance s’accompagne d’un recul des prix moyens sous les 20 000 euros et d’un changement marqué dans le mix énergétique.
En novembre 2026, un volume inédit de plus de 4,231 millions d'offres de véhicules d'occasion se répartit entre la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Belgique. ©Le Journal de l'Automobile
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