Installé dans son canapé, un soir de semaine, Daryl ne scrolle pas pour trouver la voiture d’occasion idéale. Il a confié cette tâche à un agent doté d’intelligence artificielle (IA). Riche des informations personnelles de son utilisateur, le système contacte les agents IA des revendeurs, concessionnaires ou distributeurs VO spécialisés, étudie les offres et ne se manifeste qu’en cas de bonne opportunité, prénégociée si besoin. Daryl n’a plus qu’à se rendre au rendez-vous et à finaliser la transaction s’il est satisfait.

Ce scénario de parcours d’achat n’est évidemment pas encore une réalité dans notre schéma de consommation. Les consultants s’accordent toutefois à dire qu’un tel récit doit se conjuguer au futur proche depuis que les interfaces de langage naturel comme ChatGPT, Claude, Gemini, etc. s’invitent davantage dans le quotidien. Selon l’étude 2026 de Bain & Company, 54 % des Français de moins de 45 ans ont déjà eu recours à l’IA au cours de leur parcours d’achat automobile et 48 % d’entre eux ont interagi avec au moins deux distributeurs via ces outils. Il faut ajouter que près de six acheteurs sur dix sont prêts à confier l’intégralité d’au moins une étape du parcours à un agent IA et que 84 % sont ouverts à une assistance pour négocier les prix, résoudre un litige ou renouveler un contrat. L’anecdote rapportée par un commercial alsacien va dans ce sens. Il raconte qu’un de ses clients du mois de septembre avait activé la fonction vocale de ChatGPT sur son téléphone pour, d’une certaine manière, prendre part à leur conversation et vérifier la véracité de ses arguments en direct.