Sur la pente ascendante depuis début 2026, le marché espagnol des voitures d'occasion a connu un tassement de 6,5 % en octobre 2026, à moins de 200 000 unités. Les associations de distributeurs demeurent néanmoins confiantes dans la possibilité de finir l'exercice en croissance.

À fin octobre 2026, le marché des voitures d'occasion est en croissance de 1,8 % en Esapgne. ©AdobeStock-Fatih

24Octobre 2026 a marqué un coup de frein pour le marché des reventes de voitures d'occasion en Espagne. Selon les données publiées par les associations professionnelles, 199 399 exemplaires ont été échangés, soit 6,5 % de moins qu'un an plus tôt.

Ce repli ne remet pourtant pas en cause la dynamique d'ensemble. Sur les dix premiers mois de 2026, le marché s'inscrit en progression de 1,8 %, totalisant 1 844 362 véhicules revendus. Au vu de ces chiffres, la fédération espagnole des concessionnaires (Ganvam) anticipe une clôture d'exercice à plus de 2,27 millions de véhicules écoulés, en gain de 2,3 %.

Le marché rajeunit, mais reste dominé par les vieux véhicules

Cette prévision suppose que le tassement d'octobre reste épisodique et que le marché conserve sur la fin de l'année l'élan acquis depuis janvier. Pour l'heure, les voitures de moins de cinq ans représentent 26,3 % des ventes cumulées, soit un point de plus qu'un an auparavant. Elles ont atteint 483 205 unités, en hausse de 4,4 % sur la période. D'ailleurs, en octobre, les ventes de véhicules de moins d'un an ont ainsi augmenté de 6,5 %, à contre-courant du marché.

Dans le même temps, les véhicules de plus de quinze ans continuent de gagner du terrain. Le bilan après dix mois est de 767 606 transactions, en progression de 2,2 %, ce qui représente 41,6 % du marché. L'âge moyen d'une voiture d'occasion vendue en Espagne s'établit à 11,3 ans. Il grimpe à 15 ans dans les transactions entre particuliers, qui concernent six ventes sur dix.

L'électrification tire le marché

Les voitures rechargeables gagnent nettement du terrain. Les voitures électriques d'occasion enregistrent une progression de 38,5 % sur dix mois, avec 32 051 unités. Les hybrides rechargeables, elles, grimpent de 45,6 %, revendiquant 50 409 unités.

Le diesel concentre encore 47,9 % des transactions, mais ses ventes baissent de 3,4 % depuis janvier. L'essence cumule 653 400 unités, en repli de 1,1 %.

La Ganvam voit dans ces chiffres la preuve qu'il faut assainir l'offre d'occasion, d'autant que le plan d'aides Auto+ ne prévoit plus de prime à la mise au rebut. L'organisation rappelle que la loi de mobilité durable est en vigueur et doit être appliquée, notamment son volet sur le renouvellement du parc, qui inclut un soutien aux véhicules Euro 6d.

La fédération souhaite que ce renouvellement devienne un axe structurel de la prochaine législature, afin que tous les niveaux de revenus puissent accéder à une mobilité plus efficiente. Elle y voit un enjeu qui dépasse la baisse des émissions et touche aussi à la sécurité routière.