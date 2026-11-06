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Espagne : le marché du véhicule neuf boucle un mois d'octobre 2026 historique

Publié le 6 novembre 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Le marché espagnol des voitures neuves a enregistré son meilleur niveau depuis 2007, avec près de 98 500 immatriculations, portées notamment par l’essor des motorisations électrifiées. Après dix mois d’activité, cette dynamique laisse entrevoir un volume annuel de 1,2 million de véhicules.
Marché VN en Espagne
Selon les projections ajustées, le marché espagnol du VN pourrait dépasser 1,2 million de livraisons. ©Seat-Cupra

L'Espagne a renoué avec ses grandes heures. Selon le rapport publié par les associations professionnelles, le marché des voitures neuves a progressé de 1,8 % en octobre 2026 pour atteindre 98 487 immatriculations.

 

Non seulement ce volume est supérieur à celui de 2019, avant la pandémie, mais il établit un score de référence inédit depuis près de vingt ans. Les associations de distributeurs rappellent, en effet, qu'il faut remonter à 2007 pour trouver un meilleur au mois d'octobre.

 

Le marché des entreprises se contracte

 

Parmi ces quelque 98 500 immatriculations, 31,5 % concernaient des voitures hybrides rechargeables et électriques. Les premières se sont écoulées à 14 321 unités (+14,6 %) et les secondes à 17 082 exemplaires (+82 %).

 

En ce qui concerne les différents canaux de vente, celui aux particuliers a progressé de 2,6 %, à 52 686 unités. Il en a été de même pour les loueurs courte durée, donnés en croissance de 30,6 %, à 7 267 immatriculations. De son côté, le marché des entreprises a reculé de 3,3 % sur le mois, à 38 534 livraisons.

 

Le marché italien sauve son mois d'octobre 2026 avec des immatriculations tactiques

 

Depuis le début de l'année, le marché des voitures neuves en Espagne pointe à 1 010 545, soit 6,2 % de mieux que l'an passé. Là, en revanche, les ventes restent inférieures au niveau de 2019. Selon les projections ajustées des responsables d'associations professionnelles, le total annuel devrait dépasser 1,2 million de livraisons.

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