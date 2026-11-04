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Constructeurs

Le marché automobile allemand porté par les électriques en octobre 2026

Publié le 4 novembre 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Avec une part de 37 % en octobre 2026, les véhicules électriques ont plus que soutenu le marché allemand qui ne progresse que de 1,7 %. Les VE ont représenté plus de 94 000 des 254 492 immatriculations. Les marques chinoises gagnent du terrain et atteignent 8,4 % des ventes sur le mois.
marché automobile allemand octobre 2026 véhicules électriques
En un an, la pénétration des véhicules électriques en Allemagne a progressé de 16 points, pour atteindre 37 % en octobre 2026. ©Volkswagen

L'Allemagne des véhicules électriques n'est pas encore la France, mais elle s'en rapproche. En effet, durant le mois d'octobre 2026, les VE ont représenté 37 % des immatriculations outre-Rhin. Un record. En France, la part est de 41,5 % sur le même mois.

 

D'après un communiqué de l'agence fédérale de l'automobile KBA, les immatriculations de voitures électriques ont augmenté de 79,5 % sur le mois, soit 94 100 unités. La forte progression de l'électrique s'explique largement par la prime à l'achat de véhicules électriques et hybrides réintroduite par le gouvernement allemand en début d'année.

 

Pour Constantin Gall, expert chez EY, "la véritable question se posera lorsque les aides disparaîtront. Les immatriculations de véhicules électriques pourraient alors rechuter fortement, comme en 2024 après l'arrêt des subventions fin 2023".

 

Les marques chinoises ont capté 6,4 % du marché allemand des véhicules particuliers en septembre 2026

 

Plus largement, le marché allemand totalise 254 492 immatriculations en octobre 2026, soit un volume en croissance de seulement 1,7 %, alors que les VE bondissent de 79,5 %.

 

Une bonne santé de l'électrique qui profite notamment aux marques chinoises dans le pays, dont les ventes ont augmenté de 63 %, pour atteindre une part de marché de 8,4 %.

 

Depuis janvier, 2 476 290 véhicules ont été enregistrés par le KBA, ce qui permet d'afficher une croissance de 4,9 %.

 

Citroën et Renault gagnent des parts de marché

 

Dans ce contexte, Volkswagen demeure en tête avec 16 331 unités sur le mois, mais en baisse de 4 %. Avec 26 273 mises à la route, Mercedes-Benz affiche une belle dynamique avec +8,5 %. BMW complète le podium avec 23 582 immatriculations, en hausse de 0,1 %.

 

Côté marques françaises, Citroën est en croissance de 10 % (4 510) et Renault de 7,8 % (5 505). Peugeot est en repli de 1 % (4 928) alors que DS plonge encore de 49,4 %, avec seulement 85 immatriculations sur le mois.

 

Quant à Dacia, contrairement à la France, la marque performe en Allemagne avec des chiffres mensuels en hausse de 15,4 % (6 782).

 

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