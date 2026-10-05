Les marques chinoises ont capté 6,4 % du marché allemand des véhicules particuliers en septembre 2026

À l'image du marché français, les voitures électriques se sont taillé une belle part de marché en Allemagne.

En septembre 2026, elles ont atteint 34,5 % des immatriculations, soit 88 599 selon les chiffres de l'agence fédérale de l'automobile KBA. La progression est de 94,7 % par rapport à septembre 2025 (45 495 unités).

Le précédent record de 33,2 % de part de marché, en décembre 2022, est effacé des tablettes. Un record qui devait beaucoup à des anticipations d'achats avant la réduction des aides gouvernementales.

Ainsi, sur le mois de septembre, le marché allemand progresse de 9 %, à 256 774 unités, alors que la croissance est de 5,3 % depuis le début de l'année, à 2 221 798 mises à la route.

La moyenne des émissions de CO2 en septembre a été de 82,7 g/km. En France, où la part de l'électrique a été semblable en septembre 2026, la moyenne se limite à 63 g/km.

Le bond des électriques profite aux constructeurs chinois

La forte progression de l'électrique s'explique notamment, selon EY, par la prime à l'achat de véhicules électriques et hybrides réintroduite par le gouvernement allemand en début d'année.

Mais le cabinet EY note que les constructeurs étrangers, et particulièrement chinois, "profitent de manière disproportionnée" de ces subventions.

Sur le seul marché des véhicules particuliers, les marques chinoises totalisent plus de 16 400 immatriculations en septembre 2026, ce qui représente 6,4 % des 257 499 véhicules neufs de septembre.

Renault et Dacia en forme

Dans ce contexte, Volkswagen reste l'indéboulonnable leader mais voit ses immatriculations reculer de 6,1 %, à 42 461 unités. Mercedes-Benz progresse de 6,2 %, à 21 595 unités, alors que Skoda complète le podium avec 19 898 unités, en hausse de 5,4 %.

Renault est la marque française qui s'en sort le mieux en septembre avec 20,9 % de gagnés, à 6 138 unités. Le groupe français peut aussi compter sur une belle performance de Dacia avec +25,7 % sur le mois, soit 7 168 immatriculations.

Peugeot affiche +8,5 % (4 805), alors que Citroën recule de 2,4 % (4 213). Quant à DS Automobiles, la mission semble impossible outre-Rhin avec seulement 87 immatriculations en un mois (-46,3 %).