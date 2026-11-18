De quel mal souffre Mercedes-Benz sur le terrain de l'occasion ?

Publié le 18 novembre 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ 8 min de lecture

Mercedes-Benz décroche sur le marché français des voitures d'occasion. Avec 160 602 transactions à fin octobre 2026, la marque premium allemande accuse un repli de 10,7 %. Entre baisse des volumes, prix d'approvisionnement surévalués et concurrence croissante des marques chinoises, certains distributeurs s'interrogent sur la stratégie VO du constructeur.

Sur fond de baisse générale des reventes, les concessionnaires Mercedes alertent sur l'activité VO. ©Le Journal de l'Automobile

La situation de Mercedes-Benz sur le marché français des voitures d'occasion se dégrade. La marque à l'étoile recule dans la hiérarchie des constructeurs, pénalisée par une baisse significative de ses volumes. Selon AAA Data, elle totalise 160 602 transactions tous canaux confondus sur les dix premiers mois de 2026, soit une chute de 10,7 % sur un an. Longtemps installée au septième rang du marché de l'occasion tricolore, Mercedes pointe désormais à la neuvième place, dépassée par Toyota et Dacia. Sur les douze derniers mois calendaires, ses transactions reculent également de 8,6 %, à 195 762 unités. De quoi soulever une interrogation : s'agit-il d'un passage à vide conjoncturel ou des signes d'une difficulté plus profonde ?

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet