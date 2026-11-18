De quel mal souffre Mercedes-Benz sur le terrain de l'occasion ?
Publié le 18 novembre 2026
■Par Gredy Raffin
■
8 min de lecture
Mercedes-Benz décroche sur le marché français des voitures d'occasion. Avec 160 602 transactions à fin octobre 2026, la marque premium allemande accuse un repli de 10,7 %. Entre baisse des volumes, prix d'approvisionnement surévalués et concurrence croissante des marques chinoises, certains distributeurs s'interrogent sur la stratégie VO du constructeur.
Sur fond de baisse générale des reventes, les concessionnaires Mercedes alertent sur l'activité VO. ©Le Journal de l'Automobile
Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.